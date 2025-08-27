В Челябинске на «Рыжем фесте» выступит продюсер фильмов «Холоп» и «Холоп‑2»

Дмитрий Пермяков станет гостем новой программы «Литература плюс»

В Челябинск на литературный форум «Рыжий фест», который пройдет в конце сентября, приедут сценарист и продюсер фильмов «Холоп» и «Холоп-2» Дмитрий Пермяков и режиссер «Вечной зимы» Николай Ларионов. Они выступят на мероприятиях спецпрограммы «Литература плюс», на которой будут обсуждать кинематограф, музыку и мультипликацию, сообщили организаторы фестиваля.

Программу «Литература плюс» в этом году заявили впервые. Она будет включать направления «Кино», «Анимация», «Музыка», «Графическое искусство», на каждом будут говорить о креативных индустриях, проводить мастер-классы и лекции с экспертами.

Так, на секции «Кино» будут показывать фильмы, а режиссер Николай Ларионов и сценарист Дмитрий Пермяков поговорят с челябинцами о современном российском кинематографе. На «Анимации» будут крутить мультфильмы и проводить уроки по созданию собственных работ; хедлайнерами площадки станут режиссеры Ашот Мефодин и Алексей Почивалов. Гостям площадки «Музыка» сыграют концерт по литературным произведениям и спектакль, также перед челябинцами выступит музыкант и лидер группы «Ананасов и Компания» Гарри Ананасов, а также лидер «Собак Качалова» Максим Ильин. А направление «Графическое искусство» представят художник из Владивостока Роман Иванищев и выставка «Герои Дальнего Востока и поэты Серебряного века. Тренды графических романов 2024».

«Книжный фестиваль „Рыжий фест“ ─ это творческое пространство, объединяющее людей с разными читательскими вкусами и предпочтениями. В течение трех фестивальных дней пройдет более сотни событий: встречи с топовыми авторами, мастер-классы по литературному творчеству, лекции об истории русского языка и мировой литературы, дискуссии об актуальной прозе, книжных премиях и семейном чтении, а также выставки, театральные постановки и акустические концерты», ─ поделилась программный директор фестиваля Ульяна Бисерова.

Напомним, в этом году форум пройдет с 26 по 28 сентября под лозунгом «Написано и издано в России» и с упором на региональные издания. Традиционно на «Рыжем фесте» выступят популярные российские писатели. В этом году роман-победитель «Большой книги 2024» «Одсун» представит Алексей Варламов, лекцию об авторах и героях книг проведет Андрей Аствацатуров, о семейной саге «Улан Далай» расскажет Наталья Илишкина, как писать о первой любви, научит Ася Лавринович, а новую редакцию книги «Капля духов в открытую рану» презентует Катя Качур.