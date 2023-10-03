«„Повелитель ветра“» — это блокбастер о герое нашего времени»

Продюсер Дмитрий Табарчук считает, что съемочная группа создала картину мирового уровня

Сегодня, 3 октября, в Челябинске состоится предпремьерный показ фильма «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове с Федором Бондарчуком в главной роли. На показ за два дня до всероссийской премьеры в Челябинск приехали сам Федор Конюхов, Федор Бондарчук , режиссер Игорь Волошин, а также генеральный директор компании «НМГ Студия» наш земляк Дмитрий Табарчук.Фильм «Повелитель ветра» основан не просто на реальных событиях, но на реальном рекорде: в 2016 году Федор Конюхов первым совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре за 11 дней. Он едва не погиб в полете. Шар уносило в Антарктиду, температура внутри гондолы падала ниже сорока градусов, Конюхов даже успел попрощаться с семьей, полагая, что уже не выживет. Позже знаменитый путешественник признавался, что это было самое сложное приключение из пережитых им.Накануне специального предпремьерного показа в Челябинске журналист Марина Клинова (ОТВ) встретилась си расспросила об истории создания фильма, а также о ближайших премьерах.

— Режиссер Игорь Волошин называл Федора Конюхова ходячим блокбастером. Как вы считаете, блокбастер получился?

— Один мой приятель после премьеры в Москве сказал, что это фильм про то, как можно во имя своей идеи обмануть семью, обмануть природу... (Смеется.) Но это не так, конечно. Это история про преодоление себя, про границы человеческих возможностей. Знаете, я с замиранием сердца смотрел на работу людей на площадке. Проект масштабный: грандиозная декорация, серьезные спецэффекты, огромный объем компьютерной графики, много операторской техники — все это работало на создание классной истории. Прекрасные актерские работы Анны Михалковой, Федора Бондарчука, Андрея Бурковского, Евгения Ткачука.

Талантливый режиссер Игорь Волошин превратил эту историю не только в блокбастер, а рассказал про человека-легенду Федора Конюхова. Я видел необыкновенно трепетное отношение всей съемочной группы, от сценаристов до гримерного цеха, к главному герою — именно потому, что он наш современник, его рекорды и его путешествия — реальны, не вымышлены. Я был на премьере в Москве — да, фильм получился.

Анна Михалкова сыграла супругу Федора Конюхова



— Сам Федор Конюхов присутствовал на съемочной площадке в качестве консультанта?

— Нет. Он благословил проект в целом с условием, что его роль должен играть Федор Бондарчук. И утвердил группу консультантов, которые работали на площадке.

— В картине много компьютерной графики, насколько мы понимаем?

— Да, конечно. И я должен сказать, что класс специалистов по компьютерной графике в России давно уже на хорошем мировом уровне. Наши специалисты работали и работают с мировыми студиями, названия российских компаний есть в титрах хитов мирового проката. Ребята действительно создали крутую картинку, поэтому советую смотреть фильм на широком экране. Прекрасная работа со звуком, который писался именно для кинотеатров. Ты сидишь в зале и реально погружаешься в пучину ветра, в полет, в это невероятное приключение.

Картина, по моему мнению, на голову выше большинства проектов, которые выходили на экран в течение этого года. Могу сказать, что фильм снят на уровне мирового блокбастера с современным героем, который есть, — и дай Бог ему здоровья! — и с невыдуманной историей кругосветного путешествия.

В роли Оскара Конюхова актер Евгений Ткачук



— Режиссер фильма сказал в одном из интервью: «Давайте больше снимать фильмов про реальных, современных героев, а не вспоминать былые победы наших баскетболистов и хоккеистов».

— Я согласен с ним полностью. Зритель должен знать героев нашего времени.

— Что скажете о локальном киносообществе, которое формируется на Южном Урале? Недавно у нас снимали сериал «Плевако», и для Троицка, который стал не пару дней съемочной площадкой, это стало событием, которым жил весь город.



— Оно формируется, оно и было — кто-то снимал клипы, кто-то ролики, кто-то короткий метр и переезжал в Москву. Как Андрей Загидуллин например. Анимацией ребята серьезно занимаются, например Артем Инглин. Очень важно, чтобы это сообщество поддержали власти. Мне кажется, важно, чтобы не только московские съемочные группы приезжали, но и местные ребята начинали снимать.

Я бы обратил внимание на полнометражный фильм, который снимал наш земляк Николай Ларионов в Магнитогорске с Сашей Робаком (речь о фильме «Вечная зима». — Прим. ред.). Сейчас идет монтажно-тонировочный период, и в следующем году картина, я надеюсь, выйдет в прокат.

Мы сейчас пишем сериальную историю про Демидовых, она нам представляется очень интересной. Снимаем шестисерийный сериал про спасение челюскинцев, и мне иногда кажется, что наша съемочная группа совершает отдельный подвиг, пытаясь эту историю реконструировать и снять. Каких уже только приключений не было. Надеюсь, всё закончим нормально и сериал выйдет в следующем году.

Кадр со съемочной площадки фильма «Повелитель ветра»



— Дмитрий, давайте в заключение назовем причины, почему нельзя пропустить фильм «Повелитель ветра».



— Я бы так сказал: идите в кино с детьми. История для семейного просмотра. История, от которой бегут мурашки по телу. История, которую можно рассказать и во дворе, и в школе, и любимой девушке, потому что это еще и история про любовь. Это первый в российском кино фильм про воздухоплавателя, про нашего великого современника.

Напомним, «Повелитель ветра» выходит в прокат во всех кинотеатрах страны с 5 октября.

