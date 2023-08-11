Челябинская студия получила президентский грант на исторический мультфильм

Анимационный сериал «Люська и Фрикаделька» делает студия «Аист»

«Идея в том, чтобы Люська совершила большое путешествие по Южному Уралу и рассказала о своих впечатлениях так, чтобы было понятно младшим школьникам. Именно для этой аудитории, для школ мы и готовим наш мультфильм»,

— рассказал автор идеи, режиссер и продюсер Артем Инглин.

Челябинская студия анимации «Аист» выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив на производство двух из десяти серий мультфильма «Люська и Фрикаделька». Это анимационно-игровой проект о том, как девочка по имени Люська и ее кошка Фрикаделька путешествуют по Южному Уралу.На средства гранта студия «Аист» сможет создать две из десяти серий проекта: о Синташте близ Аркаима и о встрече с древними башкирскими племенами, которые расскажут девочке легенды о горах Сугомак и Егоза. Чудо анимации позволяет юной путешественнице легко проваливаться во времени. Авторами сценария выступили Аня Красавина и Лев Битков, художник-постановщик — Дмитрий Пристай (художник Челябинского театра кукол).

По словам Артема Инглина, уже в сентябре эти две серии, по пяти минут каждая, будут показывать в челябинских школах в рамках занятий по истории родного края.