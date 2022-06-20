«Не нужно ехать в Москву снимать кино»: в Челябинске завершился форум «100 киношников Урала»

За два дня десять команд сняли десять короткометражек о Челябинске. 1 июля их покажут в «Мегаполисе»

В Челябинске завершил работу кинофорум «100 киношников Урала» , организованный Ассоциацией производителей кино и анимации Челябинской области при поддержке Министерства культуры Челябинской области.Это был первый опыт киноинтенсива, где участникам предлагалось объединиться в съемочные группы и в экстремально короткий срок, за три дня, придумать, снять, смонтировать, озвучить и представить публике документальный фильм. Оборудование, как и консультации специально приглашенных экспертов киноиндустрии, предоставлялись бесплатно.

о молодом человеке Сергее Семенове, который вяжет авторские свитера;

о бункере «Клоповник» и его основателе, художнике Наморе Вотилаве;

о челябинском андеграунде с вопросом «Куда он делся?»;

о Бажовском фестивале;

о сталеваре, который пишет картины;

о клубе «Наше место».

«Мне идея представляется очень правильной и своевременной. Давно пора развивать региональное кино. У ребят есть инструмент в руках, я посмотрел, как они работают. Этот интенсив дает им веру в себя. Плохой результат тоже дает точку опоры. Мне бы хотелось, чтобы такие интенсивы стали ежегодной практикой и обрастали другими проектами: например киношколой или фестивалем челябинского кино — почему бы нет? Это здорово, что Артем Инглин (Ассоциация производителей кино и анимации Челябинской области. — Прим. ред.) и Дмитрий Табарчук эту движуху начали»,

— прокомментировал Первому областному информационному агентству Дмитрий Пермяков, сценарист сериала «Интерны», креативный продюсер фильма «Холоп».

«В таких условиях быстрее учишься. Свои скиллы ребята подняли в разы, я уверен. Это было полное погружение в профессию. Они только вдохновились и не забудут этот опыт. Они пришли за новыми возможностями и испытать себя»,

— сказал Дмитрий Ковин.

Из более чем двухсот заявившихся было отобрано сто человек, которые когда-то что-то снимали, монтировали, сочиняли или только мечтали все это делать. Сюжет каждого из фильмов, по замыслу организаторов, должен быть локализован в Челябинске или области. На питчинге, который предшествовал началу съемок, команды представили такие идеи:Сценаристы, режиссеры, операторы из Москвы сходились во мнении, что снять фильм за три дня — это, конечно, нереально, но сам опыт полного погружения в профессиональную деятельность ценен в любом случае.Киноинтенсив, по сути, — первая попытка объединить нацеленную на кино молодую (и немолодую) публику из Челябинска и области. Организаторы признавались, что не ожидали такого ярко выраженного интереса к событию. На кинофорум пришли не только студенты кафедры режиссуры кино и телевидения ЧГИК. Снимать кино в Челябинске мечтает примерно каждый, кто когда-то попробовал монтировать ролики в ТикТоке или stories в инстаграме и обнаружил миллион возможностей превращать бытовую картинку в абсолютно новую реальность.Дмитрий Ковин, генеральный директор холдинга Kovin Company, был руководителем кинофорума: его ребята решали десятки оргвопросов в минуту, и каждый был неотложным.Было наивно ждать, что за три дня кинолюбители явят миру шедевры. Фильмы в результате этого супермарафона получились, скажем мягко, очень разными. Были просто телерепортажи, лирические зарисовки, невнятные драматические нагромождения с пафосным закадровым голосом, штампованные плакаты, но обнаружились и авторские работы, в которых команда искреннее искала свой собственный голос.

«Я узнал, что киноиндустрия в городе Челябинске — совсем не та, что была 12 лет назад. Здесь есть профессиональные люди. Они наработали опыт на съемках, владеют терминологией, они абсолютно в теме. Я был приятно удивлен. Тут снимают крутые фильмы, мне прислали несколько. Уровень высокий, крутой. Я понимаю, что могу приехать сюда небольшой группой и найти второго режиссера, второго оператора, исполнительного продюсера. Это же отлично — создать продакшн, чтобы в Челябинске снимать большое кино», — поделился впечатлениями режиссер Андрей Загидуллин.

«Дорога в столицу — не тот путь. Не надо ехать в Москву, чтобы снимать кино. Это штамп, он уходит. В цифровой век прикручивать себя к территории наивно. Все есть в Челябинске. Да, кадров маловато пока, техника есть плюс-минус. Но уже образуется своя среда. Ведь неважно, где ты придумаешь идею и снимешь свою историю. Территория дает очень клевую фактуру. Россия — огромная широкая страна, и разная. Москва — это замкнутая среда, незачем туда стремиться»,

— заметил Дмитрий Пермяков.





Первое место заняла команда с фильмом «Магия кино» о металлурге, который пишет картины. Вот такой замечательный образ, который назло штампам о суровых челябинцах покажет наконец новое лицо индустриального города. Идею приняли на ура: режиссер Арсений Гончуков (автор бестселлера «Как снимать кино без денег») велел обязательно спросить у его коллег-сталеваров, что они думают о художественных достоинствах картин, и снять в этот момент их лица крупным планом.Наутро выяснилось, что у съемочной группы нет никакого художника-металлурга. Они все придумали, потому что нужно было что-то придумать. Кто-то веселый из команды экспертов — в кино и не такие задачки решают, — посоветовал: «Так вы найдите настоящего художника, а подстройте, будто рисует этот суровый дядя».Получилась занятная короткометражка-розыгрыш, которая явно выделялась из основной массы работ.Отмечены призами фильмы:— о Сергее Семенове, недоучившемся студенте, дизайнерские свитера которого знают не только в Челябинске;— об арт-бункере «Клоповник» и его основателе Наморе Вотилаве (эта история смотрелась как материал для большого документального фильма);— об ангольском студенте института искусств, который попал на Бажовский фестиваль.Лучшим работам дан срок до 1 июля, чтобы внести правки и показать на Фестивале уличного кино в парке Гагарина (там можно будет и пообщаться с авторами). Все фильмы будут продемонстрированы на большом экране в «Мегаполисе».Сценарист и продюсер Дмитрий Пермяков опроверг расхожее мнение о том, что самые талантливые обязательно должны ехать учиться и снимать кино в Москву.