На большой экран выходит художественный фильм о Федоре Конюхове

В главной роли — Федор Бондарчук

Осенью на экраны выходит блокбастер «Повелитель ветра» о кругосветном путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре. Продюсером и режиссером картины выступил Федор Бондарчук, он же и сыграл Конюхова.

«Федор Конюхов. Повелитель ветра» — так назывался документальный фильм, который вышел в 2017 году. Федор Бондарчук реконструирует события, которые легли в основу этой документалки: полет состоялся в 2016 году, и Конюхов установил мировой рекорд, облетев планету за 11 дней. Режиссер, конечно, усиливает их кинематографическими средствами. Хотя само путешествие, действительно, складывалось на грани выживания. Был момент, когда температура внутри гондолы упала до минус 40, когда шар едва не унесло ветром в Антарктиду, когда Конюхов чуть не разбился при посадке...

Фильм Бондарчука не байопик в чистом виде, но весьма близок к биографии главного героя, предельно наполненной экстремальными испытаниями, преодолением смертельных рисков. Всемирно известный путешественник совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику. Он единственный, кому удалось на весельной лодке пересечь Тихий океан.

По сюжету полет вокруг Земли на воздушном шаре готовит целая команда, но все предусмотреть невозможно, тем более ураган и полную потерю связи. И воздуха. И сна. Авторы уверены, что у зрителей будет перехватывать дыхание от сопереживания происходящему на экране, тем более когда события не вымышлены, а происходили реально, с живым, немолодым человеком, нашим отважным современником.

В фильме прекрасный каст: Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский. Премьера «Повелителя ветра» в кинотеатрах России состоится 5 октября.