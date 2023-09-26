В Челябинске пройдет встреча с создателями фильма «Повелитель ветра»

Премьера приключенческой драмы с Федором Бондарчуком состоится в октябре

С 3 октября в Челябинске в прокат выходит приключенческий фильм «Повелитель ветра» про известного путешественника Федора Конюхова. На премьеру приедут создатели фильма.



Федора Конюхова в фильме играет Федор Бондарчук. Режиссером выступил Игорь Волошин, он раньше работал над боевиком «Олимпиус инферно» и режиссировал некоторые серии «Физрука» и «Ольги».

По сюжету Конюхов совершит кругосветку на воздушном шаре. Изначально, в 2018 году, Бондарчук планировал сам снять фильм, но в 2022 году режиссерское кресло занял Волошин.

Представители Ассоциации кинопроизводителей Челябинской области сообщают, что на презентацию фильма в «Победе» приедут создатели картины. Но кто конкретно — пока неизвестно.