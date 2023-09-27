Федор Бондарчук приедет в Челябинск на премьеру своего фильма

Он спродюсировал и сыграл главную роль в драме «Повелитель ветра»

С 5 октября в российский прокат выходит приключенческий фильм «Повелитель ветра». Предпремьерный показ в Челябинске состоится на два дня раньше. На презентацию приедут Федор Бондарчук и известный путешественник Федор Конюхов, который и стал главным персонажем фильма.



Режиссер картины — Игорь Волошин, Федор Бондарчук выступал продюсером и сыграл путешественника Федора Конюхова. Сюжет рассказывает о кругосветном полете на воздушном шаре, которое совершил российский путешественник.

Предпремьерный показ состоится 3 октября в новом большом зале кинотеатра «Победа», который отреставрировали в конце сентября. Организован сеанс Фондом социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 и пройдет по инициативе его учредителя, Ирины Текслер.