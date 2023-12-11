1 января в прокат выходят новые «Бременские музыканты»

Фильм будет главной новогодней премьерой

Фильм «Бременские музыканты» (6+) по знакомому из мультфильма сценарию и с любимой музыкой Григория Гладкова снял режиссер Алексей Нужный («Елки новые», «Громкая связь», «Обратная связь», «Огонь», «Я худею»). Премьера состоится в первый день нового, 2024 года и обещает стать новым семейным кинохитом.

«Бременские истории» в киноварианте — это тоже про бродячего музыканта Трубадура, его непризнанную группу из Осла, Кота, Пса и Петуха, про город, в котором правит Король, и его Принцессу-несмеяну. Гениальный сыщик в исполнении Хабенского, а также банда разбойников тоже присутствуют.

Животных играют актеры с кукольными головами, похожими на чучела (в роли Кота — Ирина Горбачева, в роли Осла — Дмитрий Дюжев). Принцесса (Валентина Ляпина) сидит в шкафу, но потом сбегает с Трубадуром (Тихон Жизневский) и всем дает жару. На город опускается мрак и безнадежность, и только Трубадуру с его безбашенной командой под силу вернуть народу смех и радость.

Невероятно жизнелюбивая и победительная музыка Григория Гладкова на тексты Юрия Энтина, конечно, в основе музыкального решения, но и Максим Фадеев там тоже потрудился. В касте звезды: Сергей Бурунов (Король), Константин Хабенский (Сыщик), Юлия Пересильд (мама Трубадура), Мария Аронова (Атаманша). Снимали в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии, Чечне.

Главная интрига новогодних каникул теперь: перегонят ли «Бременские музыканты» «Чебурашку»? Оба фильма сняты по мотивам популярных и любимых советских мультиков, оба рассчитаны на семейную аудиторию и ностальгию по детству, оба приключенческие и про то, что добро побеждает зло. Напомним, «Чебурашка» набрал в прокате больше 6 миллиардов рублей и стал самым кассовым фильмом в истории российского кино.

