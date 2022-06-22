В Челябинске состоялся уникальный фестиваль «100 киношников Урала»: студенты и опытные режиссеры собрались поговорить про кино и снять какой-нибудь фильм. Сотня участников — это абсолютные (и не очень) новички, у которых есть идея для какого-то фильма. А приглашенные режиссеры-эксперты должны им в этом помочь.
Один из кураторов — Андрей Загидуллин. Режиссер из Челябинска давно живет в Москве и снимает мистические сериалы для стриминговых сервисов («Квест», «Водоворот»). В прошлом году выпустил в прокат полнометражный спортивный триллер «Бег».
«Было бы здорово превратить Челябинск в киношный город и снимать фильмы здесь, а не уезжать в Москву. Киноиндустрия только раскручивается: здесь уже есть с кем снимать, где взять оборудование. Не хватает организационной команды, исполнительных продюсеров, киношных грузовиков для мобильной съемки. В России есть целые кинобазы в регионах — Ярославле, Сочи, Калининграде. У нас неподалеку есть Свердловская киностудия, при поддержке которой, например, режиссер Алексей Федорченко снимает свои фильмы. А остальным приходится ехать в Москву: мне, Антону Маслову и так далее», — Андрей Загидуллин очень серьезно это говорит.
Мастер-класс режиссера поставили на утро субботы — к девяти часам за столами одного из залов «Малахита» собрались команды-участники. К этому моменту у каждой группы уже была идея фильма, которую нужно было разыграть на камеру в этот же день. Так что беседа с режиссером игрового кино ушла в практическое русло: как работать с актерами, кто главный на площадке и сколько дублей считать за ОК?
«Это невероятно крутой форум, на самом деле. Когда я начинал делать свои короткометражки, в Челябинске не было режиссуры и режиссеров, некому было ответить на мои вопросы. Будь тогда такой форум, я бы вцепился в каждого игрового режиссера. Я, кстати, все ждал что ко мне подойдет вот такой амбициозный парень или девушка, вцепится и задаст сто вопросов. Но нет. В любом случае, для Челябинска это большой шаг в развитии режиссуры и кинематографа», — Андрей оглядывает столы, за которыми участники что-то бурно обсуждают.
Среди идей участников киноинтенсива — документалка про «Клоповник», зарисовка про африканского музыканта на Бажовском фестивале и даже история про металлурга, рисующего картины:
«На стадии идеи мне нравятся проекты. Они забавные, смелые, интересные. У них всего три дня, но этого иной раз достаточно. Свою первую короткометражку я придумал за день, снял за ночь, смонтировал за месяц. С нее все и закрутилось — фестивали, предложения о работе и как результат — у меня даже агент теперь есть. Любопытно, но полнометражный „Бег“ с бюджетом 65 миллионов в российском прокате принес мне меньше профессионального эффекта, чем та короткометражка на Youtube. Не нужно гнаться за большими фильмами с большими бюджетами. Иногда можно снять на коленке очень круто».
День съемок только начинался, так что общих вопросов к режиссеру оказалось немного. А вот желающих получить персональный совет было достаточно. Мы вклинились между группами, чтобы спросить у Андрея, что будет с российской киноиндустрией и можно ли снимать успешное локальное кино на коленке.
— Везде нужны люди, которым есть что сказать. Вот так выросло якутское кино, например. За минимальные деньги они снимают очень интересные фильмы. Важно развивать вкус, насмотренность. И знать свои сильные стороны. Кино как вино — углубляешься в тему и понимаешь, что есть разные сорта винограда, географический привкус, оттенки, год выдержки. И круто, если в этом всем ты находишь свою авторскую нишу, свой особенный взгляд. Как у Стенли Кубрика. У него есть превосходная драма, комедия, научная фантастика.
А можно быть Айвазовским в кинематографе — снимать что-то одно, но делать это великолепно. Таким мне видится Майкл Бей, к примеру. И вот я не хочу как Бей, я хочу как Кубрик, делать глубокое, социальное кино. И с нотками хоррора.
— А в России такие фильмы сейчас популярны?
— В России любят комедии и не любят триллеры и хоррор. А я люблю. Мне предлагали снимать «Ольгу» (сериал на ТНТ с Яной Трояновой — Ред), но я отказался, совсем не мой жанр.
Киноиндустрия сейчас сильно меняется. В силу политической ситуации и эпохи в целом. Ничто не длится вечно, время супергероев Marvel ушло, вообще вся эта геройская тема постепенно превращается в остро-социальную. Возьмите последнего «Джокера» или «Бэтмена». И это нормально. «Оскар» превратился в какой-то междусобойчик, об этом много говорили особенно после последней церемонии, когда Уилл Смит еще врезал ведущему. Голливуд сдал позиции. А мы можем их занять.
— А азиатское кино?
— Оно, я бы сказал, нам вкатывает. В моем списке фильмов, которые хочу посмотреть, есть работы Исудзиру Одзу, например. Вспомните «Паразитов», «Бой», мультики «Миядзаки». А один из самых популярных сериалов сейчас — аниме «Атака Титанов», основанное на постапокалиптической манге.
— Что еще есть в вашем списке «посмотреть»? И фильмы каких режиссеров любите?
— Фильмы Роя Андерссона, вообще ни одного не видел. «Битва за Алжир». Мне нравится кино, в котором вскрывают социальные язвы. Я люблю вглядываться в работы культовых режиссеров. Для меня это Кубрик, Леоне, Куросава, Герман-старший, Звягинцев. Но что-то удивительное можно найти в работах всех столпов киноиндустрии.
Вы можете сколько угодно говорить, что Тарковский скучен и медитативен, но именно в его картинке полно созерцания, удивительной эстетики и способности наблюдать.
— А вы бы хотели сейчас поговорить с кем-то из знаменитых?
Наверное, нет. Когда я только начинал — обращался с вопросами к популярным тогда фигурам, но они либо оказывались слишком пафосными, либо за пафосом скрывали то, что им и сказать-то нечего. Поэтому я всегда с радостью принимаю участие в кинофорумах вроде вашего «100 киношников Урала» и отвечаю на все вопросы.
— Вы как-то выиграли на кинофестивале, где председателем жюри был Александр Сокуров. Что он вам сказал?
Это был ценный опыт. Он спросил у меня, что я хочу сказать своим творчеством. А я все твердил восторженно, что хочу быть режиссером. Только несколько лет спустя понял, о чем он тогда говорил на самом деле.
—Над чем сейчас работаете?
У меня есть большая идея, но я пока не буду ее раскрывать. Обдумываю, ищу ресурсы и способы эту идею реализовать.
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