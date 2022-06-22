Андрей Загидуллин: «В Челябинске появилась киноиндустрия»

Как Челябинск может стать съемочной площадкой и почему документалка бывает круче полного метра

«Было бы здорово превратить Челябинск в киношный город и снимать фильмы здесь, а не уезжать в Москву. Киноиндустрия только раскручивается: здесь уже есть с кем снимать, где взять оборудование. Не хватает организационной команды, исполнительных продюсеров, киношных грузовиков для мобильной съемки. В России есть целые кинобазы в регионах — Ярославле, Сочи, Калининграде. У нас неподалеку есть Свердловская киностудия, при поддержке которой, например, режиссер Алексей Федорченко снимает свои фильмы. А остальным приходится ехать в Москву: мне, Антону Маслову и так далее»,

— Андрей Загидуллин очень серьезно это говорит.

«Это невероятно крутой форум , на самом деле. Когда я начинал делать свои короткометражки, в Челябинске не было режиссуры и режиссеров, некому было ответить на мои вопросы. Будь тогда такой форум, я бы вцепился в каждого игрового режиссера. Я, кстати, все ждал что ко мне подойдет вот такой амбициозный парень или девушка, вцепится и задаст сто вопросов. Но нет. В любом случае, для Челябинска это большой шаг в развитии режиссуры и кинематографа»,

— Андрей оглядывает столы, за которыми участники что-то бурно обсуждают.

«На стадии идеи мне нравятся проекты. Они забавные, смелые, интересные. У них всего три дня, но этого иной раз достаточно. Свою первую короткометражку я придумал за день, снял за ночь, смонтировал за месяц. С нее все и закрутилось — фестивали, предложения о работе и как результат — у меня даже агент теперь есть. Любопытно, но полнометражный „Бег“ с бюджетом 65 миллионов в российском прокате принес мне меньше профессионального эффекта, чем та короткометражка на Youtube. Не нужно гнаться за большими фильмами с большими бюджетами. Иногда можно снять на коленке очень круто»