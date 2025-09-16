Челябинский театр «Манекен» в ноябре представит новый спектакль

Премьеру назвали «Что‑то вроде Дон Кихот»

Артисты челябинского театра «Манекен» работают над новым спектаклем «Что-то вроде Дон Кихот» (правда, в театре все слова в названии пишут с маленькой буквы). Это будет постановка для взрослого зрителя, над которой работает режиссер Николай Борисов, рассказали в «Манекене».

Работу описывают достаточно мрачно: это трагикомедия о серости будней, в которых хочется включить краски, о желании остаться ребенком, когда детство уже давно позади, и способности мечтать. Постановка станет дебютом режиссера Николая Борисова в «Манекене» — до этого он работал в проектах «Очень плохой театр» и «Манекен+».

Работу (16+) представят 1 и 2 ноября на сцене Театра ЧТЗ — артисты все еще не вернулись в родные стены, ведь в здании «Манекена» и кинотеатра Пушкина продолжается ремонт.

Напомним, в этом сезоне в «Манекене» также появится спектакль о женщинах с онкодиагнозом.