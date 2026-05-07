B России ужесточили правила сдачи экзаменов на водительские права

В регламенте появилось еще одно основание для аннулирования испытания

В России скорректировали регламент сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения. Так, в перечень оснований для остановки или аннулирования экзамена добавили новый пункт. Речь идет об использовании любых средств связи, устройств для записи фото, аудио или видео, компьютерной техники, а также шпаргалок и прочих носителей информации. После такой отмены повторно прийти на экзамен можно будет только через год, сообщает портал arigus.tv.

Также теперь практический экзамен назначат не позднее 60 дней после успешной сдачи теории. Прежний норматив составлял полгода. Если кандидат не сдаст вождение в течение шести месяцев, ему предстоит повторная проверка знаний. Теорию проведут не позже чем через 30 дней после истечения этого срока. При этом гражданин может перенести даты испытаний, подав заявление в подразделение Госавтоинспекции.