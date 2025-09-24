В Челябинске ставят мюзикл о Мэри Поппинс с песнями из советского фильма

Премьера назначена на 1 и 2 ноября

Челябинский театр оперы и балета готовит новый спектакль — «Мэри Поппинс, до свидания!» (12+) по мотивам легендарного советского фильма. Это будет мюзикл для всей семьи, премьера назначена на первые выходные ноября, сообщили в Театре имени Глинки.

Музыкальную сказку композитора Максима Дунаевского поставит режиссер Тимофей Соколов, который ранее в соавторстве с Верой Арбузовой работал над «Алыми парусами». В спектакле будет задействован практически весь состав оперной группы, хор и юные артисты Детской школы вокального искусства под руководством Бориса Каплуна. Также будут танцы — классические и современные — их поставит балетмейстер из Санкт-Петербурга Антон Дорофеев.

«Мы снова обращаемся к сложному и увлекательному жанру. Мюзикл — это всегда вызов, требующий особого подхода к тексту, актерской игре и пластике. Я вижу, как наши артисты, преодолевая сложности, раскрывают свой талант. В России мюзикл пока не так популярен, как на Западе, где он родился. Это накладывает на нас дополнительную ответственность», — поделился режиссер-постановщик Тимофей Соколов.

Оформят премьеру номинанты премии «Золотая маска»: художник-сценограф Елена Вершинина (работала над «Алисой в Стране чудес» и «Волшебным посохом Деда Мороза») и художник по свету Ирина Вторникова («Петр Первый», «Бал-маскарад», «Раймонда», «Аида»). Бутафоры и декораторы театра подготовят для спектакля около 150 костюмов и полсотни единиц реквизита.

Напомним, в новом сезоне в Челябинском театре оперы и балета также появятся опера «Снегурочка» и балет «Клеопатра».