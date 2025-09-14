В челябинской Драме ставят спектакль для тех, кто любит похулиганить

Премьера будет в конце ноября

Челябинский театр драмы имени Наума Орлова готовит к показу семейный спектакль «Пеппи Длинныйчулок» (6+), сообщает пресс-служба Минкульта Челябинской области.

Озорная героиня Астрид Линдгрен уже более 80 лет остается любимицей детей и взрослых. Меняется время, но мечта встретить непокорную Пеппи — девочку с рыжей копной, лошадью и мистером Нильсоном — не меркнет. Режиссер Юлия Беляева видит Пеппи не только в разноцветных чулках, но и как символ свободы, фантазии и игры.

«Если вы не боитесь, что ваши дети попробуют ходить задом наперед, искать кукарямбу, танцевать под волшебным дубом, давать отпор наглецам, ничего не бояться, рисковать, прощать себя за ошибки, ценить свою и чужую свободу, то будем рады познакомить вас с нашей Пеппилоттой-Виктулиной-Рольгардиной Длинныйчулок. Спектакль о том, как стать супергероем или супергероиней, даже если тебе всего... немного лет», — говорят в самом театре.

Премьера назначена на 22 ноября, билеты уже в продаже.