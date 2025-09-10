В челябинском драмтеатре ищут собаку-актера для роли в «Доходном месте»

Пушистому артисту придется сыграть компаньона знатной дамы

Челябинский театр Наума Орлова объявил необычный кастинг: ищут четвероногого актера. Ему предстоит исполнить роль собаки одной из героинь спектакля «Доходное место». Как поделились в драме, претендент должен быть шпицем или той-терьером.

Собака должна быть обаятельная и социализированная, которая сможет послушно сидеть на ручках и сохранять спокойствие под аплодисменты, музыку и софиты. При этом пол неважен.

«Мы ищем не просто собаку. Мы ищем артиста с большой буквы „А“, прирожденную звезду, способную покорить сердца челябинских театралов одним лишь вилянием хвоста», — подчеркнули в театре.

Артисту подготовят достойный райдер с постоянными вкусняшками и почесываниями. Для записи на пробы хозяева пушистых артистов должны обратиться в драмтеатр.