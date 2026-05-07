«Не променяем даже на Челябинск»: почему жители Пласта так любят свой город

Репортаж из округа, о котором заботятся

Ранней весной города и села Челябинской области особенно хороши. После субботников в обрамлении молодой зелени они стоят красивые и нарядные. Пласт выделяется среди них особым порядком. Преображением парков, дворов и улиц здесь занимаются круглый год. Местные жители с гордостью говорят, что не готовы променять свой город даже на Челябинск.

«Я приехала в Пласт в 90-е годы, после окончания медицинского вуза. Тогда город выглядел по-другому. Современный вид Пласта — большая заслуга местных властей», — делится пластовчанка Оксана Шатунова.

Яркая поликлиника для детей

Сейчас Оксана Шатунова заведует поликлиникой для детей, куда привозят ребят со всего города и из 17 окрестных сел. Медики занимают весь первый этаж жилого дома.









Ремонта в здании не было больше 20 лет. Но в 2023-м в рамках программы модернизации первичного звена медицины здесь провели капитальный ремонт, результаты которого впечатляют.









«Фасад поликлиники и коридоры расписаны яркими граффити. Они знакомят ребят с необъятной Россией: с ее регионами и людьми разных национальностей. Красоту эту создала команда известного художника-граффитиста Тимура Бразила», — говорит заведующая поликлиникой.

В самом здании заменили все коммуникации, а также окна, полы и двери, кое-где даже пришлось двигать стены. Разделили потоки больных. Для ребят с температурой и пациентов планового приема теперь раздельные входы. В коридорах — яркая и понятная навигация.









В кабинетах на солнечной стороне поликлиники установили кондиционеры. Преобразился кабинет стоматолога.









На улице появились качели и навес для колясок.

В декабре 2025 года по программе «Материнство и детство» поликлиника получила свой собственный аппарат УЗИ — до этого ребят приходилось отправлять на обследование в другой корпус. В коридоре сделали игровую зону с кубиками, книжками и детским планшетом, где можно поиграть в компьютерные игры.





«Дети в поликлинике теперь не плачут — им здесь интересно. Проблем с кадрами тоже практически нет. Прием ведут пять врачей. Штат педиатров укомплектован. За сутки мы принимаем до 230 пациентов», — рассказывает Оксана Шатунова.

Жилье для бюджетников

Сегодня в Пластовском муниципальном округе отремонтированы почти все ФАПы, в следующем году будет построен ФАП в Верхней Кабанке. Идут ремонты во взрослой больнице. Для привлечения медиков в округе принята собственная программа.





«При переезде в сельскую местность медики могут получить миллион по программе „Земский доктор“ и 500 тысяч рублей по программе „Земский фельдшер“. В своем округе мы удваиваем размер выплат. А еще даем служебное жилье», — говорит главный врач Пластовской районной больницы Игорь Аристенко.

Например, в поселке Степном для бюджетников подготовили дом на четыре квартиры.









Сюда уже заселились два фельдшера и учитель географии, одна трехкомнатная квартира свободна и ждет жильцов.









«В каждой квартире автономные коммуникации: газовые котлы, отопление. Свежий, современный ремонт. На селе бюджетники получают компенсацию на оплату услуг ЖКХ. То есть в этих квартирах педагоги и медики живут бесплатно. После того как они отработают десять лет, могут оформить квартиру в собственность», — говорит глава Пластовского муниципального округа Аркадий Даниелян.

Спальный корпус для интерната

А на улице Коминтерна до сих пор шумит стройплощадка. Строители расширяют владения школы-интерната № 8 для детей с ОВЗ.









Сегодня школьники учатся и живут в одном корпусе: на первом этаже — кабинеты, на втором — спальни. Тесно и неудобно. Но совсем скоро у детей появится спальный корпус на 50 мест и просторный спортзал. После этого все старые помещения отдадут под учебные кабинеты.









«Детям и педагогам станет комфортнее. Станет больше возможностей заниматься здоровьем и с пользой проводить свой досуг», — говорит первый заместитель главы Пластовского муниципального округа Захар Растегаев.

Работы ведутся в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа». Подрядчик работает добросовестно. Срыва поставленных сроков не будет. Уже в августе дети, возвращаясь с каникул, смогут заехать в новые спальни, а 1 сентября сядут за парты отремонтированных кабинетов.

Пластовский округ гостеприимный и приглашает южноуральцев к себе жить и работать.