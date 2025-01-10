Челябинский кинотеатр Пушкина закроется на полгода на капремонт

Здание получит декоративную подсветку и новые коммуникации

В Челябинске проведут ремонт в кинотеатре имени Пушкина. Объект культурного наследия не станут изменять снаружи, большинство работ будут вообще незаметны для глаз зрителей — под модернизацию попадут коммуникационные сети, трубы. Интересными деталями с Первым областным информагентством поделилась специалист Госкомитета охраны ОКН Валерия Помелова.

«В здании будут обновлены старые ветхие сети, сантехника. К тому же надо уже сменить систему освещения. В кинотеатре ремонт был относительно недавно, поэтому текущие работы будут направлены на замену морально устаревшего оборудования», — поделилась Валерия Помелова.

Из интересного — у здания появится декоративная подсветка фасада.

На сайте госзакупок дополнительно прописано, что проводимые работы в целях поддержания объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии будут проходить без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны. Из основного: капитальный ремонт системы отопления и вентиляции, инженерных сетей, внутренних помещений (в первую очередь — ремонт кинозала и связанных с ним помещений). Также появится охранное телевидение и новая охранно-пожарная сигнализация. На первом этаже здания заделают выбоины в мозаичных полах, отреставрируют двери.

Заказчиком выступает МАУ Челябинский Центр искусств «Театр + Кино». Работы планируют завершить до 31 декабря 2025 года. Начальная (максимальная) цена договора — 102 миллиона рублей.

«Пока неизвестно, когда начнутся работы, — точно после окончания отопительного сезона. С этого момента кинотеатр закроется примерно на полгода», — сообщил нашему корреспонденту главный администратор кинотеатра имени Пушкина Дмитрий Чуфистов.

Мероприятия для взрослых и детей постараются перенести на другие площадки города.

Материал создан ИА «Первое областное».