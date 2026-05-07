Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин взял титул короля пресс-конференций

Собрали самые громкие цитаты специалиста в сезоне-2025/2026

Андрей Разин давно известен своим умением ярко и резко высказываться после матчей. Но в этом сезоне главный тренер «Металлурга» превзошел сам себя. Журналист ИА «Первое областное» собрал самые запоминающиеся цитаты наставника (бонусом еще и два смешных анекдота) — адресованные судьям, хоккеистам соперников, представителям СМИ и даже собственным игрокам. По итогам сезона он уверенно обошел Романа Ротенберга и стал новым королем пресс-конференций.

Как Разин с журналистами воевал

В этом сезоне много внимания Андрей Разин уделял журналистам. Чего стоит только приглашение представителя «Чемпионата» Рустама Имамова на совместную пресс-конференцию после второго матча полуфинальной серии плей-офф с «Ак Барсом», где главный тренер магнитогорцев обозвал журналиста смурфиком. Но это лишь вишенка на большом торте взаимодействия Андрея Владимировича с журналистами.

Разин зажег уже после первого матча сезона. На пресс-конференции по итогам победной игры с «Ак Барсом» на вопрос журналиста об ассистентах капитана на сезон главный тренер возразил:

— Тебя заслал один человек, который меня душит в этом сезоне, гад один, жеманная тварь, можно так сказать*.

* здесь и далее мы приводим дословные цитаты тренера

Так один из представителей СМИ в одной фразе Разина оказался удостоен сразу двух нелестных званий.

Снова тема капитанства вывела Андрея Владимировича из себя после победы над ЦСКА. На вопрос, помогло ли Егору Яковлеву снятие полномочий капитана, Разин ответил весьма резким сравнением череповецких, где он раньше работал, и магнитогорских журналистов:

— Слушайте, езжайте в Череповец, там сидит один человек, один вопрос задаст... Вы, магнитогорские корреспонденты, берете и просто копаете. Жалко, что матом нельзя ругаться. На хрена? Что вам не нравится?

И предложил задавать вопросы конкретнее: либо про капитанство Яковлева, либо про его игру.

Обращаясь к недавнему перформансу с журналистом из Казани, важно подметить, что «любовь» к представителям татарстанских СМИ началась у Разина задолго до той самой публикации, которая стала яблоком раздора. Еще в конце октября после сухого проигрыша «Ак Барсу» главный тренер «Металлурга» обратился к присутствующим журналистам:

— А где «Бизнес оnline», который меня постоянно дрючит? Вы закончились? Зашибись, — резюмировал Разин.

Еще одному журналисту досталось от Андрея Владимировича уже после следующего матча:

— Некоторые люди пытаются закинуть удочку и достать то, чего нет, и начинаются спекуляции. Один долбоящер написал, что я сказал: «Или я, или Кузнецов».

Сразу видно, что Разин очень «восхищен» деятельностью СМИ. Андрей Владимирович не ограничился воспитанием местных журналистов. На пресс-конференции после проигрыша от московского «Динамо» в начале марта Разину не понравилось поведение представителя «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса:

— Мне вообще неинтересно, что вы там смотрели. Девчонок вы там смотрели или в шарики играли. Это ваше дело. Но неприятно, когда рядом с вами сосед сидит, задает вопрос, а вы опустошенно смотрите в телефон.

Разин против судей и всех-всех-всех

Конечно, Разин ярко комментировал не только работу людей извне, но и действия игроков и даже судей, за что неоднократно был наказан штрафами. В конце сентября после победы над «Сибирью» Разин привел интересное сравнение:

— В таких матчах ощущаешь себя как акушер: при хорошей игре мы победы рождаем в таких муках, — ответил на вопрос об обороне Андрей Владимирович.

После результативной победы над «Нефтехимиком» (9:6) Разин поделился такой установкой: «Надо думать прежде всего о своей ж#пе, а потом уже о ж#пе других хоккеистов».

Так он прокомментировал мнение о своей жесткости как тренера и рассказал, как давал шансы Сергею Толчинскому и Евгению Кузнецову почувствовать игру — позволял бить буллиты. Но ответной реакции от хоккеистов не было, поэтому Разин пришел к такому выводу.

Чаще всего яркие цитаты Андрей Владимирович выдавал после матчей с «Авангардом». На слова главного тренера омичей Ги Буше о том, что магнитогорские игроки маленькие и довольно много падают, ответил:

— Это игроки «Авангарда» слишком большие, что в Омске у них почему-то натяжной потолок. Чтобы, видимо, они головой не бились в раздевалке.

Мем с натяжным потолком Разин вспоминал на Матче Звезд КХЛ в Екатеринбурге. Он подколол капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова, поинтересовавшись, не бьется ли он головой, ведь на «УГМК-Арене» потолки другие.

После проигрыша в овертайме от омичей в конце февраля Андрей Владимирович возмутился судейством:

— Сейчас с судьями разговаривать вообще нельзя. Все очень жестко. Ну, наверное, ф#кать можно. Потому что некоторые ф#к-ф#к там. Вот надо английский в этом плане подучить немножко и тоже с них брать пример.

Это реакция на его удаление. Разин крикнул судье, что тот должен был свистнуть, когда шайба попала в линейного, за что был наказан двумя минутами меньшинства для своей команды. Главный тренер посчитал, что здесь была судейская ошибка в пользу соперника, так как до этого рефери остановил игру, когда шайба у ворот «Авангарда» не была прижата.

На этой же пресс-конференции Разин резко ответил на просьбу прокомментировать игру вратаря омичей Никиты Серебрякова, которая, в частности, и помешала «Металлургу» выиграть в том мачте:

— Что мне хвалить вашего Серебрякова? Хвалите его сами. Облизывайте, как Шаман это сделал с Байкалом, — так главный тренер показал, что следит за трендовыми мемами.

Без оскорблений хоккеистов не обошлось. В начале марта после проигрыша московскому «Динамо» Разин выразил мнение о канадском легионере соперника Максиме Комтуа: «Обычно канадцы другого типа, а этот больше на курицу похож».

Сначала Андрей Владимирович сказал, что хотел бы обойтись без оскорбления, но оно все-таки вырвалось. Зато появился еще один мем.

Разин также демонстрировал знания в области истории и провел параллели между Екатериной Великой и Евгением Кузнецовым. Очень неожиданное сравнение! Андрей Владимирович указал на то, что императрица запомнилась как распутница, так как ввела фаворитизм, но на самом деле она присоединила к Российской империи Крым, Новороссию, часть Кавказа. Такая же ситуация и с Евгением:

— Он остается в памяти или как чемпион мира, обладатель Кубка Стенли, или как алкоголик. Я его таковым не считаю, это просто устоявшееся общественное мнение, от которого трудно избавиться.

Жарко было на пресс-конференции после четвертого матча первого раунда плей-офф с «Сибирью», который соперники выиграли, забросив во втором овертайме единственную шайбу в матче, и не дали «Металлургу» завершить серию всухую. Разин снова был возмущен судейством:

— Если бы Джонсон валялся, как проститутка, как некоторые хоккеисты валяются, тогда в СДК смотрели бы. Просто у нас мужик встал и отп... подрался. — За эту реплику Андрей Владимирович был оштрафован на 300 тысяч рублей.

В следующем мачте «Металлург» все-таки выиграл серию. Игра состоялась 1 апреля, поэтому Разин не упустил возможности пошутить:

— Море, песочек, два лежака, лежит пара. Девушка говорит: «Милый, давай поженимся?» Он ответил: «Давай». Проходит полчаса. Она говорит: «Вань, что молчишь?» Он отвечает: «Маш, я и так лишнего наболтал», — так он прокомментировал штраф, который получил по итогам прошлой пресс-конференции.

День смеха не обошелся без казусов: на пресс-конференции не сразу заработал микрофон, на что у Андрея Владимировича тоже нашелся анекдот:

— Мужик едет в автобусе, жует жвачку. Напротив сидит бабушка. Она к нему наклоняется и говорит: «Милок, все, что ты рассказывал, — я ниче не слышала, я глухая!»

В прошлом сезоне королем пресс-конференций называли тогдашнего главного тренера СКА Романа Ротенберга. По итогам этого сезона такое звание по праву заслужил Андрей Разин. Он подарил столько ярких эмоций, а главное — мемов, которые будут жить в памяти и сердцах болельщиков еще не один год.

Автор: Татьяна Баткова