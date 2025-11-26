Большой театр откроет продажу билетов на «Щелкунчика» 2 декабря

На спектакли 30 и 31 декабря проведут в том числе аукционы

Билеты на новогодний спектакль «Щелкунчик» на исторической сцене Большого театра начнут продавать 2 декабря в 12:00 по челябинскому времени. При этом купить их можно будет только на официальном сайте театра, в кассы они не поступят, сообщили в Большом.

Продавать билеты будут всего семь дней: 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 10 декабря. Часть билетов традиционно реализуют через аукцион. В декабре прошлого года максимальная ставка за комплект из двух билетов дошла до 400 тысяч рублей, сообщали РИА Новости.

Напомним, в Челябинском театре оперы и балета в 2025 году рекордно рано начали продавать билеты на «Щелкунчика» — в июле, хотя обычно старт продаж приходится на сентябрь-октябрь. Стоимость билетов доходит до 13 тысяч рублей. Практически на все дни показов выкуплено большинство мест.

Напомним, в прошлом году в челябинской опере представили новое прочтение «Щелкунчика», балет поставила прима Татьяна Предеина. В историю добавили несколько сцен и новых персонажей.