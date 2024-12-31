Балет «Щелкунчик» с успехом идет на сцене челябинского театра

Жители и гости города могут увидеть обновленное представление

Новогодняя кампания в Челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глинки продолжается балетом «Щелкунчик» в новой хореографической редакции. Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетил предновогодний показ спектакля, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Балет-феерия в двух действиях претерпел некоторые изменения. Можно сказать, что теперь на челябинской сцене появился новый балет. Хореографическая партитура обновлена полностью: добавилось несколько сцен, появились новые персонажи.

«У оркестра партитура почти не изменилась. Добавился один новый номер в каскад характерных танцев: чай, кофе, шоколад, марципан. Танец необычный, украсил спектакль. Поздравляем всех зрителей с новым годом! Мечтайте, творите, любите, приходите к нам в театр»,— делится дирижер Александр Матушкин.





Постановка создана народной артисткой России Татьяной Предеиной по мотивам хореографии Василия Вайнонена, ставшей классикой жанра. Постановкой детских танцев занималась известный хореограф Юлия Репицына. Либретто балета обновилось, авторство принадлежит также Татьяне Предеиной.

В спектакле активно задействованы учащиеся хореографического отделения Южно-Уральского института искусств им. П. И. Чайковского. Почти все первое отделение постановки отдано молодым артистам: партии юных Франца, Мари, их друзей.







Многое в спектакле изменилось. Неизменным осталось потрясающее мастерство артистов балета, восхитительное новогоднее настроение, погружение в атмосферу сказки и волшебства.

В нынешней новогодней кампании задействовано несколько составов солистов. В партии взрослой Мари три балерины: Виктория Дедюлькина, Екатерина Хомкина-Сафронова и Лири Вакабаяси. Принцев Щелкунчиков всего два: Алексей Шакуро и Кубаныч Шамакеев.

В предновогоднем «Щелкунчике» публика увидела в партии Мари Лири Вакабаяси, Принцем Щелкунчиком в этот день стал Кубаныч Шамакеев, волшебником Дроссельмейером Зураб Микеладзе.





«Приятно выходить на сцену в канун нового года. Публика в этот день особенная. Поздравляем всех с новым годом! Ждем к нам в театр уже в первых числах января»,— поздравляет исполнитель ведущих балетных партий Кубаныч Шамакеев.

В финале спектакля губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной вручили цветы артистам театра и поздравили всех с наступающим праздником.





«Поздравляю вас с новым годом! Спасибо за волшебное настроение, которое вы подарили всем зрителям. Пусть новый год будет для вас еще более насыщенным, успешным»,— поздравил Алексей Текслер.

Ближайшие показы балета «Щелкунчик» начинаются со 2 января, в афише еще пять спектаклей. В продаже можно найти буквально несколько билетов. Возрастные ограничения 6+.