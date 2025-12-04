Артисты балета Лири Вакабаяси и ее муж Кубаныч Шамакеев после гастролей в Европе не вернутся в Челябинский театр имени Глинки. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Также уход танцоров в середине сезона в театре назвали крайне неприятным для всего коллектива.
«В особенности неприятно для артистов балета, на которых в преддверии новогодней кампании теперь ложится двойная нагрузка. Возвращение Лири Вакабаяси и Кубаныча Шамакеева в труппу Челябинского театра оперы и балета не рассматривается», — добавили в пресс-службе.
В Европе японка с мужем будут выступать в составе сборной труппы.
Напомним, об уходе ведущих звезд челябинского балета корреспонденту 1obl.ru стало известно в понедельник, 1 декабря. Тогда же нам в театре подтвердили, что спустя 6 лет работы солисты покинули коллектив.
Сейчас из-за ухода Лири и Кубаныча театр до сих пор не определился с составом на показы «Щелкунчика».