Японская балерина Лири Вакабаяси не вернется в Челябинский театр оперы и балета

Уход артистки и ее супруга в коллективе назвали неприятным

Артисты балета Лири Вакабаяси и ее муж Кубаныч Шамакеев после гастролей в Европе не вернутся в Челябинский театр имени Глинки. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Также уход танцоров в середине сезона в театре назвали крайне неприятным для всего коллектива.

«В особенности неприятно для артистов балета, на которых в преддверии новогодней кампании теперь ложится двойная нагрузка. Возвращение Лири Вакабаяси и Кубаныча Шамакеева в труппу Челябинского театра оперы и балета не рассматривается», — добавили в пресс-службе.

В Европе японка с мужем будут выступать в составе сборной труппы.

Напомним, об уходе ведущих звезд челябинского балета корреспонденту 1obl.ru стало известно в понедельник, 1 декабря. Тогда же нам в театре подтвердили, что спустя 6 лет работы солисты покинули коллектив.

Сейчас из-за ухода Лири и Кубаныча театр до сих пор не определился с составом на показы «Щелкунчика».