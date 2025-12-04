На все показы «Щелкунчика» в Челябинске полностью выкуплены места на балконе

А вот партер практически не занят

Челябинцы полностью выкупили места на балконе на все показы «Щелкунчика» в Театре имени Глинки. Ни на один из 17 спектаклей уже нельзя занять места наверху. Похожая ситуация с бельэтажем: практически на все дни места полностью распроданы.

Объяснить это легко: на старте продаж летом места на бельэтаже стартовали от 800 рублей, на балконе — от 1500 рублей. Сейчас оставшиеся места на бельэтаже стоят по 3 тысячи, также остались несколько мест в ложи бенуар за 4 тысячи. На показы 21 декабря есть места в «царской» ложе за 10 и 11 тысяч.

А вот самым свободным остается партер: на показы 28, 29, 30 декабря, а также 2, 3, 5 января еще есть больше половины мест. Стоимость билетов варьируется, в основном от 5 до 11 тысяч. Самые дорогие спектакли — вечерние 28, 29 и 30 декабря, в этот день билеты в партер доходят до 13 тысяч рублей (для сравнения: те же места на дневные спектакли 28, 29 и 30 декабря стоят по 7 тысяч).

В этом сезоне балет «Щелкунчик» будет идти с 21 декабря по 5 января, ни на один из 17 показов еще не утвержден состав артистов. Но точно можно сказать, что челябинцы не увидят в ролях девочки Маши и Щелкунчика Лири Вакабаяси и Кубаныча Шамакеев — артисты покинули театр и уехали на долгосрочные гастроли в Европу.

Добавим, в прошлом году челябинский «Щелкунчик» получил новое прочтение, за постановку взялась народная артистка России Татьяна Предеина.