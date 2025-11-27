В декабре в Челябинском театре Наума Орлова появится спектакль «Пер Гюнт»

Режиссером выступил Денис Хуснияров, подаривший драме «Дикую утку» и «Пять вечеров»

В Челябинском драмтеатре готовятся представить новый спектакль — «Пер Гюнт» (16+) по мотивам пьесы Генрика Ибсена. Премьера назначена на 13, 14 и 15 декабря, сообщают в театре.

Режиссером спектакля стал Денис Хуснияров, в драме он уже ставил «Шинель», «Пять вечеров» и «Дикую утку». Его новую постановку называют «погружением в мир страстей, фантазий и сильных эмоций с возможностью найти ответы на важные вопросы».

В спектакле переплетаются реальность, фантазии и мифы. Главный герой — Пер Гюнт полон мечтаний и энергии, он импульсивен, эгоистичен. Он не намерен проживать самую обычную жизнь, поэтому пускается в приключения, бросает вызов судьбе, обманывает и ищет свое место в этом мире.

«Мы советуем зрителям не торопиться с выводами и не вешать заранее на него ярлык пустого прожигателя жизни. Возможно, именно Пер Гюнт расскажет нашу общую историю о вечном поиске собственного „я“ и о том, что истинное счастье часто находится совсем не там, где мы его ищем», — рассказывают в театре.

Незадолго до премьеры, 29 ноября, в драмтеатре проведут лекцию об историческом контексте пьесы, норвежской мифологи и актуальности образов. Встречу «Пер Гюнт — Фауст, новый Одиссей или все познавший Эдип?» (12+) проведет кандидат филологических наук Елена Селютина.