Алексей Бетехтин: «Мы хотим, чтобы фестивали в Челябинске шли нон‑стоп весь год»

Министр культуры поделился планами и новыми проектами

В Челябинской области начался новый театральный и концертный сезон. Южноуральские артисты вовсю готовятся представить премьеры и уникальные проекты, вместе с ними сейчас дорабатываются новые для региона фестивали. Что ждет гостей и жителей области в ближайшее время и в 2026 году, в эфире радио «Business FM Челябинск» рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Так, уже знакомые фестивали и культурные события получат новый сезон в следующем году, появятся и оригинальные мероприятия, например «Индустриальная симфония», которая объединит классику и современные технологии. А вот гастрофестиваль «Уральские пельмени» обновит название и превратится в «Уральский характер». Изменится и его «начинка»: южноуральцам представят не только пельмени, но и разные блюда народов Южного Урала.

«Также продолжится благоустройство набережной реки Миасс. Мы хотим сделать так, чтобы фестивали в Челябинске шли нон-стоп круглый год», — поделился Алексей Бетехтин.

А прямо сейчас стартовал новый сезон в театрах и филармонии. Список премьер большой, ведь многие культурные площадки в этом году празднуют юбилей. Например, 70-й сезон в оперном откроется Фестивалем мировых премьер, на котором выступят артисты из Екатеринбурга, Москвы, Марий Эл и Челябинска. В Театре кукол к юбилею готовят спектакль-концерт «1935. Ровесники», а в драме до Нового года покажут «Пеппи Длинныйчулок», «Цаплю» и «Пер Гюнта». Камерный театр в этом году проведет 17-й фестиваль «Камерата», а филармония откроет сезон выступлением заслуженного артиста России Бориса Березовского и симфонического оркестра Челябинской области.

«Также в Челябинске на сцене Театра оперы и балета состоится очень интересный концерт: Магнитогорская хоровая капелла с прославленным народным артистом Евгением Князевым выступят с „Запечатленным ангелом“. А 31 октября в Челябинске выступит Национальный оркестр России под управлением Владимира Спивакова с Хиблой Герзмавой. Работают у нас и музеи, библиотеки, в сентябре пройдет „Рыжий фест“. Откроется выставка Музеев Московского Кремля», — отметил министр культуры.

А еще Челябинск продолжает бороться за звание «Культурная столица 2027 года». Город попал во второй тур, сейчас отдать свой голос за столицу Южного Урала можно до 6 декабря.

«У меня большая просьба к нашим жителям — продолжать голосование, потому что немножко расслабились. Вологда нас неожиданно обогнала недавно, поэтому нужно аккумулировать силы. Мы уже начали готовить нашу визитную карточку, она будет показана 14 декабря в Москве в финале. Мы очень стараемся и надеемся, что и этот этап пройдем», — рассказал министр.

Также Алексей Бетехтин подчеркнул, что Челябинск достоин стать «Культурной столицей», поскольку за последние пять лет в этой сфере сделано многое: прошли капремонты театров, открылся музей литья в Каслях, возобновилась реставрация «Белого дома».

«„Белый дом“ — это огромная глыба, которую не могли поднять предыдущие губернаторы. С помощью Ольги Борисовны Любимовой наш губернатор сдвинул это все с мертвой точки. И как раз к 2027 году, я думаю, мы откроем основную экспозицию. Можно долго перечислять все достижения, но эта совокупность ремонтов, оснащений, победы в различных фестивалях, международных конкурсах и так далее говорит о Челябинске как о городе высокой культуры. Поэтому мы решили: а почему бы не попробовать заявиться и не получить этот статус. По-моему, мы достойны», — подчеркнул Алексей Бетехтин.

Отдать свой голос Челябинску можно через «Госуслуги», в разделе «Культурная столица». Итоги голосования — один из показателей, который будет учитываться жюри при присуждении звания.