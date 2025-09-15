Челябинцев погрузили в создание современной музыки для симфонического оркестра

В филармонии стартовали открытые репетиции «Курчатов лаб»

Репетиции артистов почти таинство. Тебе хочется проникнуть в этот скрытый от глаз зрителей процесс, понаблюдать не за идеальной картинкой, а за ошибками, правками, повторами. Тем более если за прогоном следит автор произведения и делает свои пометки. А челябинцам представлять, как проходят репетиции, и не нужно — это стало возможным во время лаборатории «Курчатов лаб» в филармонии. Зрителей (точнее, слушателей) пустили на прогоны, чтобы показать, как симфонический оркестр знакомится с современной музыкой. Побывал на репетиции и корреспондент ИА «Первое областное».

«Курчатов лаб» — некое продолжение «Курчатов феста». Челябинские музыканты решили весь год работать с фигурой физика-ядерщика и попытаться понять, как наука связана с искусством. Так родилась идея творческой лаборатории, участники которой, современные российские композиторы, в течение нескольких месяцев придумывали пять уникальных произведений для челябинского оркестра.

«Я принимал участие как композитор в лабораторных форматах, но в Челябинске есть своя уникальность. Она в том, что у композиторов есть возможность создать небольшой набросок, эскиз, а затем прослушать его в исполнении оркестра и с помощью дирижера, куратора или самостоятельно понять, что можно доработать и пойти исправить. Я бы хотел, чтобы этот формат в целом закрепился на челябинской земле, потому что мне кажется, что для композитора иметь возможность услышать что-то до премьеры своего сочинения — максимально комфортно», — поделился куратор «Курчатов лаб» композитор Владимир Горлинский.

Также Владимир Горлинский поделился, что подобных практик в России мало: много собиралось лабораторий для ансамблей, но для классического симфонического оркестра это до сих пор редкость. К такому формату должен быть готов сам оркестр, а, по словам композитора, южноуральский коллектив именно такой — молодой, жаждущий творчества и экспериментов.

Каждая композиция имеет свой характер, свою тему, свои необычные приемы. Все работы — некие кусочки пазла — соединятся в единую картину на концерте в феврале. Произведения написали Екатерина Хмелевская, Кристина Янова, Элина Лебедзе, Лукас Сухарев и Станислав Фролов.

«Музыка, которую пишут молодые ребята, — это музыка необычная. Там много непривычных созвучий, иногда нет какой-то ясной мелодии, которую человек мог бы запомнить. Но есть другое, например душевные состояния», — отметил Владимир Горлинский.

Такого челябинцы от симфонического оркестра и правда еще не слышали. Например, накануне музыканты играли работу Екатерины Хмелевской Hello, world!, название которой относит к компьютерной теме (текст Hello, World появляется, когда айтишник начинает изучение новой программы). И сама музыка очень компьютерная, электронная, со звуками включения Windows и шумом помех (которые издавали пакетами). А пианист перед выступлением устроил мини-перформанс, в котором исполнил роль робота, словившего глюк.

«Мне хотелось передать момент ужаса от осознания, что роботы становятся слишком похожими на человека, и одновременно радости встречи с чем-то новым. Я вдохновлялась также рассказом Рея Брэдбери „Будет ласковый дождь“, где в результате катастрофы человечество погибло, а запрограммированные машины продолжили ежедневно выполнять свои дела», — рассказала Екатерина Хмелевская.

Впереди остался последний день цикла открытых репетиций. Готовые произведения челябинцы услышат на концерте в феврале 2026 года. Как признался дирижер симфонического оркестра Челябинской области Алексей Рубин, дальнейшая судьба композиций пока остается загадкой.

«Может быть, мелодии войдут в постоянную программу оркестра, может быть, не войдут. Мы этого не знаем. Судьбу произведений очень сложно предсказывать, даже многих великих. Поэтому возможно, что оркестр в будущем, к примеру, будет исполнять только одну какую-то работу», — поделился Алексей Рубин.

