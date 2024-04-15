«Увидеть Касли и умереть»: что посмотреть в Челябинской области, когда уже все видел

Путешествие корреспондента по бывшим почтовым путям императорской России

Министерство культуры Челябинской области совместно с Упрдор «Южный Урал» организовало для журналистов поездку в Касли под слоганом «Дороги Южного Урала — вкусно и культурно!». Дорогой длинною корреспондентов повезли по Челябинской области и рассказывали о необычных местах для посещения и самых удивительных исконных южноуральских блюдах. Корреспондент ИА «Первое областное» собрал свой рейтинг обязательных для посещения мест — для тех, кто давно мечтал отправиться в небольшое путешествие по области или собрался в путь от Челябинска до Екатеринбурга.

Не все выезжают в сторону Свердловской области со стороны Металлургического района. Если вы живете на Северо-Западе или в Красном Поле, то вам удобнее отправляться в путь по объездной дороге. И вот там, имея в запасе пару свободных часов, можно посетить хутор «Таежный» и узнать, что в Челябинской области в императорские годы существовали почтовые переходы и пути, соединяющие Челябинск, Касли и Екатеринбург.





Владеет хутором челябинец Алексей — потомственный казак, не признающий фастфуд. Двадцать лет назад он решился построить свою небольшую казачью усадьбу, где будет рассказывать об исконной русской трапезе, уральских традициях и очень вкусной, но правильной и полезной пище.





«У нас в хуторе практически все сделано по старинным архитекторским проектам: обустроили скатную двойную крышу, печку, поставили в доме срубы елки для дезодорации, пол со скрипучими половицами, полати», — расскажет туристам об устройстве хутора Алексей.

Остаться в деревянных домиках можно надолго — хочется и наесться, и в бане отдохнуть, и на диких кабанчиков посмотреть, которых Алексей лично приручил и загнал в небольшой вольер. А еще, кажется, нужно все сфотографировать — как-никак, диковинки: от дорожки, вымощенной метровыми срубами, до вяленых гусей, немного поеденных голодными лисичками.





Выезжаем из хутора и отправляемся дальше по области. Недавно отремонтированная дорога до Екатеринбурга, к слову, очень приятная — широкая, без единой ямы. По ней ненароком можно завернуть на Касли — а почему бы и нет?

Касли кажутся не самым туристическим городом, но очень живописным — с его небольшими частными домиками, которым навскидку лет сто-двести можно дать, с резными ставнями на каждом углу и возвышающимся белоснежным храмом в самом центре.





В Храме Вознесения Господня чувствуешь себя так, будто попал в исторический фильм — настолько кинематографично он выглядит. Чугунные ступени и белоснежный фасад скрывают внутри потертые фрески, осыпающуюся штукатурку и деревянные шатающиеся полуторавековые лестницы к колокольне. И каждая деталь убранства смотрится так величественно, что понимаешь: годы каслинскому храму «к лицу», они его только украшают и делают таким мрачно-загадочным, почти готическим.





«Вроде бы такое большое пространство у храма, человек теряется просто. И тем не менее акустика тут невероятная — сейчас поют девчата из хора, и в каждом углу храма все слышно. Я специально попросил их не прекращать репетиции, чтобы вы услышали», — поделился настоятель Храма Вознесения Господня Юрий Головкин об удивительном хоровом пении, доносящемся откуда-то со стороны алтаря. Его могут услышать и жители города Касли и туристы, ведь двери храма открыты для всех любителей культуры и истории.





Построена церковь в середине XIX века, и на сегодня является одной из старейших во всей области. А еще и высоких — колокольня с крестом доходит до 57 метров. Подниматься до колоколов приходится по узким деревянным лестницам, бесконечной тропой уходящей все выше и выше. Неподготовленные люди могут остаться «без ног», а тем, у кого есть боязнь высоты, советуем просто посмотреть на фотографии.





Буквально через дорогу от храма стоит Каслинский историко-художественный музей, экспонаты которого — знаменитое литье местных мастеров. В конце февраля обновленный музей открыл для посетителей свои двери, и сегодня ежедневно принимает экскурсии для жителей и гостей города.









«Не только для области, но и для всего Урала имеет значение открытие подобных галерей, потому что сам по себе этот музей уникальный. Здесь представлено все: с одной стороны, это исторический краеведческий музей, а с другой — экспозиция истории каслинского литья, бренда России. Интерес к музею был заметен с первых дней открытия — его проявили и краеведы, и туристы. И в первый месяц после открытия был самый большой наплыв людей», — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.





Внутри музея — самые необычные модели каслинского литья и те, что знал каждый советский гражданин с детства, — чугунные Дон Кихот, богатыри, чертята. А еще знаменитая скульптура «Россия», копию которой челябинцы могут наблюдать на Кировке.





Создают все эти удивительные скульптуры на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. Основан он был еще в середине XVIII века и выпускал первое время железо, ядра, картечь. И только ко второй половине XIX века на заводе сформировалось производство удивительного художественного литья.





Все скульптуры делают вручную — от создания форм до заливки и шлифовки изделий. Трудятся здесь и мастера со стажем в несколько десятков лет, и только пришедшая после колледжа молодежь. Например, Яна работает на заводе только год: девушка отучилась на чеканщика и выбрала развитие в своей специальности. Нежная и хрупкая с виду Яна выполняет серьезную мужскую работу — шлифует чугун. На столе у нее можно заметить несколько стертых подчистую лент наждачки, растворяющихся прямо на глазах.





А вот маляр Оксана покрывает фигурки уникальной голландской сажей, которая придает скульптурам тот самый узнаваемый цвет. Директор завода Владимир Киселев рассказал, что на этом этапе выявляют последние огрехи производства, а потом сотрудник отдела технического контроля еще раз осматривает изделия. И отправляет до 40% продукции еще на одну доработку.





«На изделия завода все время очередь, причем такая, что доходит до полугода ожидания. Все потому, что мы продаем труд мастера, а не просто чугунную скульптуру», — делится директор завода.





К слову, на сам завод туристы попасть не могут. А вот на открытую выставку склада готовой продукции можно попробовать — нужно лишь заранее договориться с администрацией. И тут представлены все эталонные модели — от скамеек и столиков до современных экземпляров в виде кактусов в горшках.



