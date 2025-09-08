Челябинский драмтеатр готовит три премьеры на новый сезон

Первая постановка — «Пеппи Длинныйчулок» — предстанет на сцене в конце ноября

Челябинский театр драмы Наума Орлова работает над тремя новыми постановками 105-го сезона. Прямо сейчас подбирают декорации и костюмы для детского спектакля «Пеппи Длинныйчулок», впереди — еще две работы для взрослого зрителя: «Пер Гюнт» и «Цапля».

Как рассказали в театре, труппа сейчас активно готовится к новым постановкам. «Пеппи Длинныйчулок» (6+) по мотивам книги Астрид Линдгрен уже появилась в афише — ее представят в конце ноября. Пеппи в версии режиссера Юлии Беляевой — не просто непослушная девочка, а образ свободы, фантазии и игры.

Также зрителям представят спектакль «Цапля» режиссера Дмитрий Писарева. Эскиз работы уже показывали челябинцам в начале июля. Сюжет описывали так. Главный герой находит в парке раненую цаплю и тащит ее домой, где его ждет жена не в лучшем расположении духа: ведь дома разгар ремонта, а муж только бросил работу.

Третьей премьерой станет «Пер Гюнт» по драматической поэме Генрика Ибсена. За постановку возьмется Денис Хуснияров.

А новый юбилейный сезон в драмтеатре стартует уже 12 сентября. Первыми зрители увидят «Обломова», «Ревизора», «Доходное место». Затем в театр на гастроли приедут артисты из Томска.