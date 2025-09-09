В Челябинск из Музеев Московского Кремля привезут личные вещи патриарха Никона

Выставка «Царь и Патриарх» будет посвящена отношениям церкви и власти в XVI—XVIII веках

В конце октября в Челябинск из Музеев Московского Кремля привезут реликвии эпохи первых Романовых. Личные вещи, символы власти, иконы и облачения священнослужителей впервые приедут на Южный Урал, рассказали в пресс-службе Исторического музея Южного Урала.

Выставка артефактов XVI—XVIII веков получила название «Царь и Патриарх». Она расскажет о взаимоотношениях между церковью и правителями России в период Смутного времени, воцарения Романовых и Петровских реформ. Идея экспозиции — рассказать историю российского патриаршества через подлинные вещи, принадлежавшие церковнослужителям и государям.

Среди наиболее значимых экспонатов — митра первого русского патриарха Иова, посох и головной убор патриарха Филарета, нательный крест государя Михаила Федоровича, литургическое облачение патриарха Никона, часы государя Петра I.

«Выставочный проект станет восьмым в рамках нашего долгосрочного сотрудничества с Музеями Московского Кремля. Рад, что благодаря этому взаимодействию тысячи жителей нашего региона могут из года в год приобщаться к национальному культурному наследию», — поделился министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Экспозиция будет работать в Историческом музее Южного Урала с 22 октября 2025 года по 11 января 2026-го.

Возрастное ограничение: 12+