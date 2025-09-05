В новом сезоне Челябинский театр оперы представит три премьеры

Артисты готовят мюзикл, оперу и балет

В новом, семидесятом, сезоне челябинский театр имени Глинки подарит зрителям сразу три премьеры: мюзикл «Мэри Поппинс», оперу «Снегурочка» и балет «Клеопатра». Также на зиму готовят музыкальный проект к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Планы на новый год озвучили на традиционном собрании коллектива в начале нового театрального сезона. Дирижер Евгений Волынский объявил, что мюзикл Максима Дунаевского «Мэри Поппинс» сыграют уже в начале ноября (режиссером выступит Тимофей Соколов). На середину марта запланирована опера «Снегурочка» Римского-Корсакова, ее поставит главный режиссер Большого театра Беларуси Анна Моторная. Новый балет современного композитора Владимира Качесова «Клеопатра» покажут в июне. Художник и балетмейстер «Клеопатры» пока не определены.

А заявленную ранее оперу «Лакме» Делиба готовят на следующую осень.

«Долго идем к этой работе, два года к ней приходим, но вот решились и остановились на ней. Я надеюсь, что осенью 2026 года мы представим эту очень достойную и интересную оперу», — поделился Евгений Волынский.

Традиционно в новогодние праздники будут играть «Щелкунчика» и дополнительно — «Волшебника Изумрудного города». Завершится новогодний цикл «Штраус-концертом». Также этой зимой, в конце января — начале февраля, представят проект к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Челябинцам покажут «Казнь Степана Разина» и часть из «Бориса Годунова» Модеста Мусоргского.

А вот имена участников 17-го фестиваля «В честь Екатерины Максимовой» пока держат в секрете.

Хорошие новости подготовили для постоянных посетителей оперного театра — летом здесь провели второй этап кондиционирования зала и утеплили кровлю, так что на спектаклях станет не так душно летом и не так прохладно зимой. А еще директор театра Владимир Досаев рассказал, что в перерыве между сезонами в оперном отреставрировали входные дубовые двери по всему периметру и одну из колонн внутри здания (сейчас рабочие занимаются еще двумя колоннами).

А еще на третьем этаже появится новая достопримечательность — инсталляция на спектакль «Алые паруса» с дымом, звуком и использованием нейросетей. Она разместится у правой лестницы (с левой стороны сейчас располагается «Музыкальная шкатулка» Виктора Плотникова).

Также театр пополнился новыми артистами: вернулся дирижер Вячеслав Губанов и пришли шесть музыкантов и пять артистов хора. В балетную труппу поступили четыре человека.