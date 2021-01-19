Все о коронавирусе в Челябинске на 19 января: купели не для привитых и перенос памятника врачам-героям

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 19 января 2021 года

По количеству заболевших и умерших за одни сутки область вернулась к показателям конца прошлого года. Уже несколько дней число вновь заболевших превышает три сотни, а умирают по 15—16 человек. Причем сопутствующие болезни становятся причиной смерти гораздо реже, чем сам ковид.

Набирает темпы массовая вакцинация населения. Активная запись желающих сделать прививку идет в Миассе, а в Катав-Ивановске в эти дни медработники и педагоги получают вторую прививку от коронавируса. Медики отмечают, что вакцина «Спутник V» переносится хорошо, без тяжелых побочных эффектов. В целом люди довольны, что смогли защитить себя в это опасное время. До конца этого года областные власти надеются привить 60% взрослого населения региона.

Минувшей ночью тысячи жителей Челябинской области окунались в купели на озерах и реках. Кто-то сделает это в Крещение утром и днем. Ранее медики предупреждали, что людям не стоит погружаться в холодную воду в течение семи дней после прививки и за два дня до ожидаемой вакцинации — организм может не выдержать такой нагрузки.

Между тем власти города нашли место для памятника врачам-героям. Монумент в честь погибших при борьбе с коронавирусом установят в сквере Андреевского у перекрестка Доватора и Воровского. Выбор этого места символичен: площадка названа в честь врача, который исследовал сибирскую язву во время эпидемии в Челябинске. Сначала памятник предлагали поставить на Кировке.

Это все новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на раннее утро 19 января 2021 года.