В Челябинской области выявили еще 302 случая заражения COVID-19

16 пациентов скончались от коронавируса за прошедшие сутки

В Челябинской области новую коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 302 пациентов. Всего в регионе зафиксирован 41 471 случай заболевания COVID-19. За прошедшие сутки из медицинских учреждений выписали 383 пациента. За все время пандемии вылечились и выписались 27 188 человек. Продолжают лечение 12 734 южноуральца.

«За прошедшие сутки умерло 16 человек: от COVID-19 — 10 человек, от других причин — 6 человек», — сообщает Министерство здравоохранения Челябинской области.

Всего за время пандемии проведено 1 299 668 исследований на коронавирус, за прошедшие сутки — 6 241 тест.

В Челябинской области продолжает действовать масочный режим, в общественных местах нужно соблюдать меры социальной дистанции. Жителей старше 65 лет призывают соблюдать режим самоизоляции.

Все последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на утро 18 января 2021 года можно узнать в отдельном материале ИА «Первое областное».