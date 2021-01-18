В Катав-Ивановске учителя и врачи получили вторую дозу вакцины от коронавируса

Все добровольцы чувствуют себя хорошо

В Катав-Ивановском районе начался второй этап вакцинации от коронавируса. За второй прививкой в поликлинику районной больницы пришли пять медиков и пять педагогов.

«Многие боятся ставить прививку, поэтому я решила показать личный пример. После введения первой дозы чувствовала себя хорошо. В день прививки была небольшая ломота в теле, но потом все прошло. Нам поручали вести дневник наблюдения, записывать самочувствие, температуру. Несколько дней я его заполняла, а потом забыла и забросила свои записи», — рассказывает одна из привитых Людмила.

Первую дозу местные добровольцы получили еще в конце декабря. Вторая вводится спустя три недели.

«После первой прививки все пациенты чувствуют себя хорошо. Только у одного человека ненадолго поднималась небольшая температура»,— говорит заведующая поликлиникой районной больницы Катав-Ивановска Светлана Марченко.



С 1 февраля на сайте «Госуслуги» будет открыта запись для всех желающих сделать прививку от коронавируса. Вакцинация в Катав-Ивановске станет массовой.

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