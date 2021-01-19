Почти половина бюджета Челябинской области на 2021 будет направлена в районы

Выясняем, какие муниципалитеты будут самыми «обеспеченными» по объему дотаций

В 2021 году, несмотря на существенный дефицит бюджета, большого сокращения объемов межбюджетных трансфертов муниципалитетам не будет. Почти половина регионального бюджета будет направлена в районы. Объем дотаций превысит 97 млрд рублей. В бюджете на 2020 год эта сумма составляла 105 млрд рублей. При этом в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом увеличится размер субсидий на капитальный ремонт дорог в территориях.

Кроме того, нецелевая субсидия в размере 750 млн рублей будет расходоваться через механизм инициативного бюджетирования при непосредственном участии жителей. С 1 января 2021 года в бюджеты городов и районов будут передаваться доходы за негативное воздействие предприятий на экологию. Также муниципалитетам будет перечисляться 50% налога на добычу полезных ископаемых и 60% средств, полученных по упрощенной системе налогообложения. Общая сумма дополнительных налоговых поступлений составит 6,9 млрд рублей.

Мы изучили бюджет Челябинской области и составили рейтинги муниципалитетов, которым выделяется наибольший объем бюджетных субсидий, помимо межбюджетных трансфертов. По размеру дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности лидирует Челябинск. Областная столица получит в 2020 году 839,7 млн рублей. Магнитогорск — 440,8 млн рублей, Златоуст — 290 млн рублей, Копейск — 265,8 млн рублей.





Среди муниципальных районов самым «обеспеченным» по объему дотаций на выравнивание бюджета и субвенций для обеспечения государственных полномочий лидером стал Саткинский район (253 млн рублей). На втором месте — Ашинский район (204,3 млн рублей), на третьем — Коркинский район (197,4 млн рублей).





Самые «обеспеченные» бюджетными дотациями сельские поселения располагаются в Сосновском районе (57 млн рублей). Поселениям Красноармейского района дополнительно направят 28,8 млн рублей, в Аргаяшский район — 28 млн рублей.





В следующем году дефицит областного бюджета превысит 22,5 млрд рублей. Основным инструментом привлечения дополнительного финансирования станут облигации. Челябинская область 8 декабря разместила на Московской бирже эмиссионные долговые бумаги на сумму 7 млрд рублей. Объем эмиссии составляет 7 тыс. ценных бумаг. Долг должен быть погашен до 30 ноября 2027 года.