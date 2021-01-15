От коронавируса хотят привить 60% всех взрослых в Челябинской области

Таковы планы властей до конца 2021 года

В Челябинской области до конца 2021 года власти намерены привить от коронавируса 60 процентов взрослого населения. Это необходимо, чтобы создать популяционный иммунитет.

«Вакцинация крайне важна, так как формирует устойчивый иммунитет. Нам необходимо привить 60 процентов взрослого населения области, то есть примерно 1613 тысяч человек. Это планка, к которой мы будем стримиться в этом году», — прокомментировала ситуацию первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Уже полученная регионом вакцина закончится в выходные. На следующей неделе область получит новую партию, а также график поставок на ближайшее время. График поможет просчитать объемы поставок в муниципалитеты и подготовить все необходимое для массовой вакцинации. А ее объемы должны расти из месяца в месяц. Это видно по планам производства вакцины. Так, в январе в России наработали два миллиона доз «Спутника V», а в феврале будет уже шесть миллионов.

К 15 января в Челябинской области от коронавируса привиты около семи тысяч южноуральцев. Серьезных побочных эффектов ни у кого нет.

Напомним, что в выходные сразу в нескольких городах Челябинской области будет проходить бесплатное тестирование на COVID-19. Подробнее об условиях, времени и месте проведения исследований можно прочитать по ссылке.