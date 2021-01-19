В Челябинской области скончались еще 15 пациентов с диагнозом «коронавирус»

За сутки из больниц региона выписали 341 пациента

В Челябинской области за сутки новую коронавирусную инфекцию диагностировали еще 299 местным жителям. Всего число заразившихся COVID-19 достигло 41 тысячи 770 человек.

Из медицинских учреждений региона выписали 341 пациента за последние сутки, всего с начала пандемии инфекцию победили 27 тысяч 529 южноуральцев. Продолжают лечение от коронавируса 12 тысяч 677 человек.

«За прошедшие сутки умерло 15 человек: от COVID-19 — 9 человек, от других причин — 6 человек», — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

В Челябинской области все еще действует масочный режим, в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию. Пожилых людей призывают оставаться дома и сохранять режим самоизоляции.

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