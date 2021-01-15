Привитым от коронавируса челябинцам запретили купаться на Крещение в проруби

Медики рассказали, кому нельзя погружаться в ледяную воду

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в Российской Федерации. Параллельно православные жители страны готовятся к одному из главных церковных праздников — Крещению. Медицинские работники объяснили, можно ли вновь привитым купаться в проруби и какой перерыв лучше сделать между прививкой и погружением в иордань.

«Пройти вакцинацию от COVID-19 лучше за семь дней до или спустя два дня после крещенских купаний. Погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет. Это необходимо учитывать при планировании вакцинации», — прокомментировала ситуацию главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Власти городов Челябинской области уже начали подготовку купелей. В Челябинске будут открыты пять официальных мест для купания, в Копейске — две. Подробнее о том, где можно окунуться в иордань на Крещение, можно узнать по ссылке.