В Миассе ждут крупную партию вакцины «Спутник V» (она же «Гам-Ковид-Вак»). Уже в ближайшее время в городе начнут массовую вакцинацию всех желающих.
Сейчас вакцина доступна медикам и педагогам, сотрудникам социальной сферы и полицейским, а также пациентам с хроническими заболеваниями и людям старше 65 лет. Кроме того, прививку ставят тем, кто живет в одной квартире с пожилыми людьми и с людьми, страдающими бронхолегочными, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями.
После прихода свежей партии «Спутника V» в количестве 300 доз прививки станут доступными всем желающим. Вызывать на вакцинацию будут по списку.
«Это связано со спецификой фасовки. Вакцина „Гам-Ковид-Вак“ поставляется флаконами по пять доз. При вскрытии флакона нужно привить сразу пять пациентов. Хранение или повторное замораживание вскрытого препарата не допускается», — рассказывает пресс-секретарь миасской ГБ № 2 Марина Антропова.
Перед прививкой больше не нужно сдавать анализ на антитела. Но обязателен осмотр терапевта. Подробно о процедуре ИА «Первое областное» рассказывало накануне.
Прививку от коронавируса уже поставили 264 пациента ГБ № 2. Серьезных побочных реакций на вакцину не было.
Как записаться на прививку в Миассе
ГБ № 1: запись в регистратуре по телефону 8 (3513) 55-97-07.
ГБ № 2. Запись по телефону 8 (3513) 294-537 или в прививочном кабинете № 311.
ГБ № 3: в процедурном кабинете № 205.
Также с 1 февраля запись на вакцинацию для всех жителей Челябинской области будет доступна на портале «Госуслуги».
Все последние новости о коронавирусе в Челябинске на утро 15 января читайте на нашем сайте.
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