Запись желающих сделать прививку от коронавируса открыли в Миассе

Мы узнали, в какие поликлиники обращаться

«Это связано со спецификой фасовки. Вакцина „Гам-Ковид-Вак“ поставляется флаконами по пять доз. При вскрытии флакона нужно привить сразу пять пациентов. Хранение или повторное замораживание вскрытого препарата не допускается»,

— рассказывает пресс-секретарь миасской ГБ № 2 Марина Антропова.