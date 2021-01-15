«Побочек меньше, чем у таблеток»: почему челябинцам лучше привиться от коронавируса, чем переболеть

Приводим доводы политика и журналиста, которые уже поставили «Спутник V»

Спрос на прививки от коронавируса на Южном Урале не превышает доступное предложение. Однако власти надеются, что интерес к вакцинации вырастет, ведь к концу этого года в регионе планируют привить 60% всего взрослого населения.

«Надеюсь, что информация, которую будут распространять вновь привитые, будет стимулировать людей не опасаться этой вакцины. Есть устоявшееся предубеждение: прививка опасна. В то же время заместитель главы Челябинска, инфекционист по профессии, Сергей Авдеев говорит, что препараты, которыми лечат инфекцию — левофлоксацин, коронавир, — имеют гораздо больше побочных эффектов, чем „Спутник V“. Поэтому сейчас очень важна разъяснительная работа», — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Чиновник также призвала земляков не делать ставку на вакцину «Вектор». Производство этого препарат не превышает 50 тысяч доз в месяц, так что есть вероятность, что расходиться он будет по месту своего производства — в Сибири. К тому же «Вектор» также необходимо вводить два раза — видимых преимуществ у этой вакцины нет.

«Ждать можно долго, но время уходит. Я рекомендую всем поберечься», — замечает Гехт.

Сама политик привилась «Спутником V» в конце лета, когда вакцина едва прошла регистрацию.

Журналист из Челябинска Алла Лупова получила прививку на этой неделе. На вторые сутки после укола у нее проявились симптомы легкого ОРВИ. Однако наша коллег считает это нормальным и поясняет, почему не стала затягивать с вакцинацией.

«Я еще не болела коронавирусом и не хочу заболеть. Среди знакомых и близких зараженные были, многие болели очень тяжело. Самая большая проблема для них была не выздороветь, а восстановиться. Даже спустя несколько месяцев после выписки эти люди нездоровы. У них много осложнений, сейчас они переходят из одной болячки в другую. И тоже хотят привиться, чтобы не заболеть повторно», — говорит Алла Лупова.

Медики уже начали агитацию за прививки на крупных промышленных предприятиях области, позже собирают выходить в вузы. С 1 февраля запись на вакцинацию для всех желающих станет доступной через портал «Госуслуги».