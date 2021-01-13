Все о коронавирусе в Челябинске на 13 января: смерть от повторного заражения и дистанционная запись на вакцинацию

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на раннее утро 13 января 2021 года

В Челябинской области который день число выписанных из больниц пациентов превышает количество вновь зараженных. Это позволило властям города сделать смелое заявление: эпидемия коронавируса, в частности ее вторая волна, идут на спад.

Стационары, которые отданы под ковидные базы, уже начали возвращать в плановую медицину. А к весне в Малой Сосновке сдадут вторую очередь новой инфекционной больницы.

Вместе с тем в городе зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом. Во время январских праздников скоропостижно скончался 44-летний водитель скорой. Причиной смерти стал коронавирус. Причем мужчина уже болел им летом прошлого года и даже получил компенсацию за заражение на работе. Власти пообещали, что семья погибшего получит страховку, а случай повторного заражения коронавирусом изучат медики.

В это время хорошая новость пришла из Москвы. Федерация отправляет в наш региону крупную партию вакцины от коронавируса «Спутник V». До конца февраля мы должны получить 151 тысячу доз препарата. В ближайшие две недели пройдет активная вакцинация южноуральцев, относящих к группам риска, в том числе пожилых людей с хроническими заболеваниями. А чуть позже вакцина будет доступной для всех желающих. Записаться на вакцинацию с 1 февраля можно будет через портал «Госуслуги».

О своем желании сделать прививку заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ранее глава региона говорил, что прививаться «по блату» до того, как вакцина получит массовую доступность, неэтично. Как оказалось, в правительстве региона вообще нет привитых чиновников, правда, многие переболели коронавирусом и уже имеют определенный иммунитет. Прививку сделала только первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, но не в Челябинске, а в Москве в августе 2020 года. Можно сказать, что Гехт стала участником испытаний новой вакцины.

Кстати, перед прививкой от коронавируса больше не будут делать анализ на антитела. Ранее переболевших людей отстраняли от вакцинации, так как считалось, что они уже получили защиту от новой инфекции. Власти старались привить как можно людей из групп риска. Теперь, с приходом крупной партии «Спутника V» в регион, эти ограничения сняты. Привиться сможет каждый желающий.

И все последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на раннее утро 13 января 2021 года.