Родные умершего от коронавируса водителя «скорой» получат компенсацию

Ситуацию с повторным заболеванием COVID-19 проанализируют инфекционисты

Родственники умершего от повторного заражения коронавирусом водителя «скорой помощи» получат денежную компенсацию. Информацию об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. По ее словам, в ситуации с повторным заражением должны тщательно разобраться врачи-инфекционисты, чтобы проанализировать риски.

«Подобных случаев еще не было. Я думаю, что и инфекционисты будут смотреть ситуацию. Сейчас необходимо в максимально быстрые сроки выплатить страховые выплаты семье. Печально, когда в таком молодом возрасте уходят люди. Коронавирус — инфекционное заболевание. Порой и ветряная оспа бывает второй раз. Сейчас нужно просто анализировать», — отметила первый вице-губернатор.

О смерти 44-летнего водителя из Челябинска стало известно от его близких. По словам брата, мужчина переболел новой коронавирусной инфекцией прошлым летом, а в декабре подхватил болезнь снова. Его госпитализировали, но он скончался в больнице.