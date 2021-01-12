СМИ сообщают о смерти челябинца после повторного заражения коронавирусом

Однако власти не спешат подтверждать этот факт

Местные СМИ сообщают о смерти 44-летнего водителя «скорой помощи», который попал в ковидный госпиталь после повторного заражения COVID-19.



По словам брата умершего, летом 2020 года мужчина заразился коронавирусом в первый раз, но болезнь была относительно легкой. Факт заражения подтвержден документально — водитель даже получил денежную компенсацию за несчастный случай на работе. Во второй раз мужчина занемог в конце декабря. Родственник утверждает, что его с коронавирусной пневмонией положили в больницу, где тот и умер.



Таким образом, это первый случай повторного заражения коронавирусом на Южном Урале, который получил широкую известность. Ранее власти Челябинской области заявляли, что официально подтвержденных случаев повторного заражения нет.



«Водитель муниципального учреждения „Челябмедтранс“ действительно ушел из жизни 6 января. Однако его диагноз составляет врачебную тайну и не может разглашаться без согласия близких. Сотрудники „Челябмедтранса“ скорбят о безвременной кончине своего коллеги. За 20 лет службы на „скорой помощи“ у него не было дисциплинарных взысканий и нарушений ПДД. Это был замечательный человек, профессионал и отец семейства», — рассказали информационному агентству «Первое областное» в пресс-службе мэрии.



По устному запросу «Челябмедтранс» не стал комментировать гибель своего сотрудника. Редакция ИА «Первое областное» отправила в муниципальное учреждение письменный запрос.