Прививку от коронавируса в Челябинской области смогут поставить даже переболевшие

Регион ждет очень крупную партию вакцины, ее хватит на всех

Во время массовой вакцинации от коронавируса на Южном Урале планируют прививать всех желающих, в том числе тех, кто однажды переболел новой инфекцией и уже имеет к ней антитела.

Раньше до вакцинации не допускали людей с антителами. Перед прививкой желающим специально делали тест. Считалось, что эти люди уже имеют иммунитет к новой инфекции. А раз вакцины на всех не хватает, прививки делали тем, кто еще не встречался с коварной болезнью.

«Анализ на антитела сейчас не требуется. Специалисты говорят, что даже при наличии антител прививка не усугубляет ситуацию, а продлевает действие антител. Мы брали анализ на антитела, когда количество вакцины было небольшим. Среди прочего это помогало нам оценить популяционный иммунитет. При массовой вакцинации это невозможно. В списке противопоказаний остаются аллергические реакции, а также острая фаза любого заболевания. Для всех остальных вакцинация возможна», — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По словам Гехт, вакцина имеет определенный побочный эффект: некоторые отмечают повышение температуры, абдоминальные боли или головную боль. Но все обычно проходит в течение одних суток.

«Но, нам мой взгляд, это гораздо безопаснее. нежели то течение заболевания, те последствия и та реабилитация. Здесь я двумя руками за вакцинацию. И призываю людей, особенно старшего возраста, вакцинироваться во избежание заражения и тяжелого течения этого заболевания, которое имеет еще и отложенный эффект в виде различных болезней кровообращения и образования тромбов. Вакцинация — это просто благо, которым нужно пользоваться»,— замечает Ирина Гехт.

Ранее власти области заявили, что до конца февраля регион получит 151 тысячу доз вакцины от коронавируса. Часть этой партии будет направлена на вакцинацию всех желающих южноуральцев. О своем желании защитить себя от возможной болезни заявил губернратор Челябинской области Алексей Текслер. Массовая запись на прививку станет доступной с 1 февраля через портал «Госуслуги».