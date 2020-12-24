«Это неэтично!» Почему Алексей Текслер отказался делать прививку от коронавируса

Но готов сделать это в следующем году

Глава Челябинской области Алексей Текслер признался, что до сих пор не привился от коронавируса. А ведь врачи уговаривают его поставить прививку.

«По этическим причинам я пока не могу это сделать. И мой выбор осознанный, потому что я должен быть вместе со всеми. Сейчас мы прививаем только группы риска. А я не отношусь ни к медикам, ни к учителям, ни к соцработникам, ни к полицейским. Получается, что я сделаю прививку по блату. Я этого не хочу. Но обязательно привьюсь, когда вакцина будет доступна широкому кругу людей», — объяснил свой выбор Алексей Текслер.

В декабре 2020 года Челябинская область получила 3700 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак», больше известной под торговым названием «Спутник V». Сейчас ею прививают группы риска, а также медиков из закрытых городов, не подчиняющихся напрямую Минздраву.

Регион надеется на большие поставки вакцины в начале следующего года. Тогда прививка от коронавируса действительно станет массовой.