«По этическим причинам я пока не могу это сделать. И мой выбор осознанный, потому что я должен быть вместе со всеми. Сейчас мы прививаем только группы риска. А я не отношусь ни к медикам, ни к учителям, ни к соцработникам, ни к полицейским. Получается, что я сделаю прививку по блату. Я этого не хочу. Но обязательно привьюсь, когда вакцина будет доступна широкому кругу людей», — объяснил свой выбор Алексей Текслер.
В декабре 2020 года Челябинская область получила 3700 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак», больше известной под торговым названием «Спутник V». Сейчас ею прививают группы риска, а также медиков из закрытых городов, не подчиняющихся напрямую Минздраву.
Регион надеется на большие поставки вакцины в начале следующего года. Тогда прививка от коронавируса действительно станет массовой.