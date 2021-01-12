Вторую очередь инфекционной больницы в Малой Сосновке сдадут к весне

Алексей Текслер озвучил основные задачи здравоохранения в Челябинской области на 2021 год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил планы развития сферы здравоохранения в регионе на 2021 год. Одна из главных задач — расширение областной инфекционной больницы в Малой Сосновке. После того как будет сдана вторая очередь, мощность медицинского учреждения увеличится наполовину.

«Считаю, что весной мы должны вторую очередь запустить. По сути, мы на пятьдесят процентов увеличим мощность нашей новой инфекционной больницы. Это позволит нам более уверенно себя чувствовать, возвращая клинические базы в плановый режим», — прокомментировал ситуацию Алексей Текслер.

Новые возможности инфекционной больницы позволят вернуть в плановую медицину ряд ковидных баз, сохраняя при этом резервные койки.

Больницы Челябинской области уже начали поэтапно восстанавливать профильную деятельность, поскольку свободный коечный фонд в госпиталях составил 34,5%, а на базах долечивания — 59%.

«С 12 января планируется постепенно перевести еще 514 коек, оставив на данном этапе в коечном фонде госпитальных баз 6 438 единиц. Коечный фонд баз долечивания также частично перепрофилируется. Ранее перешли к плановой работе 110 коек, с завтрашнего дня планируется поэтапное переведение еще 330 коек до 1 121 единиц в регионе», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Госпитальные базы в Верхнеуральске, Челябинске (ГКБ № 1) и Миассе (больница № 3) к концу января также вернутся к своей привычной работе.

Еще одной важной задачей, которая стоит перед руководством региона, является контроль за обеспечением необходимыми препаратами пациентов как в стационаре, так и на амбулаторном лечении.

Также в медучреждениях Челябинской области запланированы капремонты, покупка нового оборудования и транспортных средств. В 2021 году больницы региона получат еще 73 автомобиля. Первые 24 машины медорганизациям предоставили в конце 2020 года.