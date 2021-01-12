Челябинская область ждет 150 тысяч доз вакцины от коронавируса — привьют всех

Губернатор Алексей Текслер тоже планирует сделать прививку

До конца февраля в Челябинскую область поступит 151 тысяча доз вакцины от COVID-19. Губернатор Алексей Текслер прокомментировал ситуацию и объяснил, каким образом дозы будут распределяться между южноуральцами.

В первую очередь прививки поставят лицам, находящимся в группе риска. Среди них — медицинские работники, сотрудники полиции, социальные работники, учителя и преподаватели.

«Начинаем прививать жителей 65 лет и старше с хроническими заболеваниями. Почему — думаю, никому объяснять не надо. Также поручил приступать к вакцинации работников крупных предприятий области, студентов образовательных организаций. Именно взрослое трудоспособное население составляет сейчас основное число заболевших ковидом», — подчеркнул глава региона.

Часть вакцин будет распределена между областными медицинскими учреждениями, чтобы южноуральцы могли прививаться по желанию.

После того как будут привиты люди из групп риска, в Челябинской области начнется массовая вакцинация. По словам Алексея Текслера, он также планирует поставить прививку от COVID-19. А на фото, сделанном этой осенью, Текслера прививают от гриппа.

А в это время

В сельских районах приступили к вакцинации от коронавируса. Районные больницы в первую очередь начали прививать граждан из групп риска: медиков, учителей, волонтеров, сотрудников полиции и социальных служб. Всего на небольшие территории поступило по десять доз, но и для них оказалось непросто подобрать добровольцев. Работники сельского здравоохранения прогнозируют, что прививочная кампания наберет обороты с регулярным поступлением новых партий вакцины.