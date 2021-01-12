Власти Челябинской области объявили о спаде второй волны коронавируса

Пик заболеваемости пришелся на декабрь 2020 года

В Челябинской области зафиксировали снижение второй волны эпидемии коронавируса. Ситуацию по заболеваемости прокомментировала первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

«Темп прироста заболеваемости за неделю — 0,8%. Это значит, мы можем говорить о начале снижения второй волны коронавируса, которую мы ощутили в ноябре. Пиковые значения заболеваемости были зафиксированы в декабре, на 48-й неделе эпидемии, тогда же диагностировали максимальное количество пневмоний. К 52-й неделе эпидемии количество пневмоний сократилось в два с половиной раза», — заявила первый вице-губернатор.

Улучшение эпидобстановки позволило сократить количество госпитальных баз. Сейчас их не 28, а уже 26. Еще несколько крупных госпиталей вернутся к плановому оказанию помощи. В частности, речь идет о больнице Верхнеуральска и челябинской ГКБ № 1. Кроме того, свою деятельность восстановят несколько стационаров, отданных под базы долечивания.