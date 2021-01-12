Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно будет на «Госуслугах»

Такая возможность появится на портале с 1 февраля

Южноуральцы, желающие поставить вакцину от новой коронавирусной инфекции, смогут записаться на прививку через портал «Госуслуги». Такая возможность появится с 1 февраля 2021 года.

«Это будет возможно благодаря тому, что появится Единый сервис для записи на вакцинацию. Его разрабатывает Министерство здравоохранения Российской Федерации», — рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Записаться на вакцинацию через портал «Госуслуги» смогут не только те, кто находится в группе риска, но и все желающие.

Ранее власти Челябинской области заявили, что до конца февраля в регион поступит 151 тысяча доз вакцины от коронавируса. В первую очередь их распределят между медиками, учителями, полицейскими и соцработниками, а также пожилыми людьми и лицам с хроническими заболеваниями. Часть вакцины направят в медучреждения региона для вакцинации по желанию.

