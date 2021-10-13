В Челябинской области открыли 12 круглосуточных пунктов вакцинации от ковида

Они работают в крупных больницах по всему региону

Сделать прививку от коронавируса жители Челябинской области могут не только днем, но и ночью. В регионе открыли 12 круглосуточных прививочных пунктов, сообщает в среду, 13 октября, пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Вот полный список медорганизаций на Южном Урале, которые ждут пациентов круглые сутки:

Сатка

Районная больница, приемный покой терапевтического отделения.

Магнитогорск

Городская больница № 1, приемный покой хирургического отделения.

Касли

Районная больница, приемный покой.

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой.

Кыштым

Городская больница им. Силаева, приемный покой.

Карабаш

Городская больница, приемный покой.

Село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21).

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара.

Варна

Районная больница, приемный покой.

Троицк

Медпункт ж/д вокзала.

Карталы

Городская больница, приемный покой стационара.

Челябинск

Городская клиническая больница № 2.

Напомним, в Челябинской области введена обязательная вакцинация чиновников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

С 18 октября на Южном Урале начнет действовать система допуска на массовые мероприятия по QR-кодам. Читайте также: как получить антиковидный QR-код в Челябинской области и как долго он действует. Отвечаем на самые популярные вопросы по QR-кодам на Южном Урале. Власти области допустили, что действие QR-кодов будет расширено.

В Свердловской области QR-коды необходимо предъявлять при посещении общественных мест с 25 октября. В Башкортостане ввели режим самоизоляции для непривитых граждан 65+, а в Курганской области — обязательную вакцинацию для сотрудников некоторых отраслей.