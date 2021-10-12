В Курганской области ввели обязательную вакцинацию для работников нескольких отраслей

В постановлении главного санитарного врача перечислены наиболее уязвимые сферы

Со среды, 13 октября, в Курганской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Об этом уведомляет региональное управление Роспотребнадзора.

Обязательной вакцинации подлежат госслужащие, сотрудники образовательных учреждений, сферы здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания и торговли.

Кроме того, прививки должны поставить работники парикмахерских, косметических и массажных салонов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, заведений общественного питания, гостиниц, а также сферы общественного транспорта и такси.

В постановлении главного санитарного врача региона Григория Хохлова говорится о том, что первым компонентом указанные курганцы должны привиться до 1 ноября, вторым — до 1 декабря. В противном случает их планируют переводить на дистанционную форму работы или же отстранять от работы.

В Челябинской области обязательная вакцинация для педагогов, медиков, госслужащих и сотрудников сферы обслуживания введена с 11 октября. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.