В Свердловской области вводят QR-коды для посещения общественных мест

Предъявлять их в некоторых местах необходимо будет уже с 25 октября

С 25 октября в Свердловской области начнет действовать система QR-кодов. Сначала они заработают для чиновников и для посетителей музеев, библиотек и других заведений, а с 8 ноября — для посетителей концертных залов, театров и санаториев. Соответствующий документ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, о чем сообщил на своей странице в соцсети «Инстаграм».

«С 25 октября QR-коды заработают в первую очередь для чиновников. С этой даты все в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни. Срок действия — полгода. В противном случае сотрудник будет отстранен. Это же правило распространяется на муниципальные администрации (при этом специальные помещения для приема граждан должны быть все же предусмотрены везде). Также из-за высоких рисков в перечень войдут музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты»,— написала глава региона.

С 8 ноября, по его словам, QR-коды заработают в театрах, филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, салонах красоты, санаториях и на базах отдыха. Соответствующий указ уже подписан. Сейчас губернатор Свердловской области рассматривает и другие объекты и сферы деятельности для расширения системы QR-кодов.

Напомним, с 5 октября в Свердловской области введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан. Привиться должны те, кто оказывает услуги населению Свердловской области в сферах образования и обслуживания; государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы; муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы; работники органов власти и местного самоуправления.

С 18 октября система QR-кодов начнет действовать в Челябинской области при посещении гражданами культурных, развлекательных и спортивных мероприятий.

Также с 11 октября на Южном Урале введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан. К ним относятся работники сфер обслуживания, образования, медицинские работники и государственные и муниципальные служащие.