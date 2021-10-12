В Республике Башкортостан вводят режим самоизоляции для пожилых граждан

Мера касается только невакцинированных жителей Республики

С 13 октября в Республике Башкортостан вводится режим обязательной самоизоляции для невакцинированных граждан старше 65 лет. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве глава Республики Радий Хабиров, передает ТАСС.

По словам Хабирова, к нему обратились руководители госпиталей и попросили ввести нормы самоизоляции для пожилых людей. В связи с этим на оперативном штабе было принято соответствующее решение. При этом глава Республики подчеркнул, что самоизоляция вводится только для тех, кто не вакцинирован.

Отметим, с сегодняшнего дня, 12 октября, в Республике вступили ограничения для посещения торговых центров, кинотеатров, музеев, библиотек и прочих заведений. Отправляясь в общественные места, гражданам необходимо иметь сертификат о вакцинации, справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест.

В правительстве Челябинской области о таких мерах речи не идет, и местные власти работают над тем, чтобы избежать введения локдауна. Так, с 11 октября на территории всего Южного Урала ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Прививку от коронавируса должны поставить работники сферы образования в организациях всех форм собственности; медицинские работники; работники сферы обслуживания; государственные и муниципальные служащие.

Кроме того, с 18 октября в регионе вступают новые правила посещения таких общественных мест, как театры, кинотеатры, спортивные мероприятия и прочих. Для того чтобы попасть на мероприятие, где численность зрителей более 100 человек, гражданам придется предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или наличие антител после болезни.